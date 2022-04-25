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Беларусь готова закрыть потребности Узбекистана в электротранспорте

25 апреля 2022 08:18
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Новости Беларуси. Поставки транспорта, производственная кооперация, сельское хозяйство. Минск и Ташкент обсуждают новые возможности в сотрудничестве. Правительственная делегация Беларуси 25 апреля работает в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова закрыть потребности Узбекистана в электротранспорте-1

Премьер-министр Роман Головченко на встрече со своим узбекским коллегой представил предложения белорусской стороны. Мы готовы закрыть потребности в электротранспорте и развивать производственную кооперацию. Речь идет о совместных проектах по выпуску сельскохозяйственной, специальной, аварийно-спасательной техники на базе белорусских решений.

Беларусь готова закрыть потребности Узбекистана в электротранспорте-4

Кроме того, Минск предлагает усилить взаимодействие в аграрной сфере. В мире есть запрос на продовольствие – Беларусь и Узбекистан могли бы объединить усилия в производстве продуктов питания. Еще одна область – фармацевтика. В Ташкенте работает совместное белорусско-узбекское предприятие «Белфарм». Возможности площадки можно расширить.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Роман Головченко # Абдулла Арипов # Фотофакт

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