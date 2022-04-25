Беларусь готова закрыть потребности Узбекистана в электротранспорте

Новости Беларуси. Поставки транспорта, производственная кооперация, сельское хозяйство. Минск и Ташкент обсуждают новые возможности в сотрудничестве. Правительственная делегация Беларуси 25 апреля работает в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Роман Головченко на встрече со своим узбекским коллегой представил предложения белорусской стороны. Мы готовы закрыть потребности в электротранспорте и развивать производственную кооперацию. Речь идет о совместных проектах по выпуску сельскохозяйственной, специальной, аварийно-спасательной техники на базе белорусских решений.