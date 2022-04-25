Без муки не останемся. Парламентарии продолжают отслеживать цены в магазинах

Новости Беларуси. Парламентарии продолжают мониторить цены на социально важные товары. Почти ежедневно посещают крупные городские торговые сети и маленькие сельские магазины. Также в их маршруте – рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задача такого рейда – отслеживать повышение стоимости товаров, а также реагировать на дефицит.

В начале весны могилевчане активно скупали бакалею, муку, крупы, и даже соль. Брали, как говориться, про запас. Чтобы не пугать людей пустыми полками и избежать временного ажиотажа в облисполкоме провели оперативное заседание, и по его итогам Бобруйский и Климовичский хлебокомбинаты теперь работают без выходных, регион без муки и свежей выпечки не останется.

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы видим, что текущая ситуация на потребительском рынке области стабильная. В магазинах – широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров с государственным регулированием цен товаров первой необходимости. Хочется отметить, мы видим, что государством делается все возможное для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке, а также исключения возможного спекулятивного роста цен.