Армейские международные игры. Лучшие военнослужащие Беларуси борются за право попасть в сборную

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах продолжается отбор участников Армейских международных игр. Лучшие военнослужащие белорусской армии борются за право попасть в сборную, которая представит страну на главных соревнованиях года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске завершился отборочный этап к конкурсу «Воин мира». Он состоял из пяти этапов, где представители воинских частей соревновались в профессиональном мастерстве, демонстрировали свои таланты, творческие способности, а также знания в области военной истории и гуманитарного права.

Дмитрий Шалайко, участник состязаний:

В прошлом году впервые участвовал в конкурсе, прошел отбор в своей части, в своем командовании. Потом попал на соревнования Вооруженных Сил. Занял призовое (второе) место и попал на сборы. По итогам сборов ездил в Республику Армения, где представлял свою команду.

Никита Шевчик, участник состязаний:

Друг другу подсказываем, помогаем, потому что хотим в первую очередь подняться на пьедестал и занять первое место.