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Армейские международные игры. Лучшие военнослужащие Беларуси борются за право попасть в сборную

25 апреля 2022 07:44
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах продолжается отбор участников Армейских международных игр. Лучшие военнослужащие белорусской армии борются за право попасть в сборную, которая представит страну на главных соревнованиях года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Армейские международные игры. Лучшие военнослужащие Беларуси борются за право попасть в сборную-1

В Минске завершился отборочный этап к конкурсу «Воин мира». Он состоял из пяти этапов, где представители воинских частей соревновались в профессиональном мастерстве, демонстрировали свои таланты, творческие способности, а также знания в области военной истории и гуманитарного права.

Армейские международные игры. Лучшие военнослужащие Беларуси борются за право попасть в сборную-4

Дмитрий Шалайко, участник состязаний:
В прошлом году впервые участвовал в конкурсе, прошел отбор в своей части, в своем командовании. Потом попал на соревнования Вооруженных Сил. Занял призовое (второе) место и попал на сборы. По итогам сборов ездил в Республику Армения, где представлял свою команду.

Армейские международные игры. Лучшие военнослужащие Беларуси борются за право попасть в сборную-7

Никита Шевчик, участник состязаний:
Друг другу подсказываем, помогаем, потому что хотим в первую очередь подняться на пьедестал и занять первое место.

Армейские международные игры. Лучшие военнослужащие Беларуси борются за право попасть в сборную-10

Армейские международные игры состоятся с 13 по 27 августа и соберут участников из более чем 30 стран.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Шалайко # Никита Шевчик # Фотофакт

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