С 25 апреля ветеранам начнут выплачивать материальную помощь ко Дню Победы

Новости Беларуси. В преддверии годовщины великого праздника – Дня Победы, ветераны, а также участники и инвалиды Отечественной войны, обладатели военных наград, узники концлагерей получат материальную помощь от государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты начнут выдавать уже с 25 апреля и вплоть до 6 мая. Их получат около 12 тысяч человек. Суммы варьируются от 750 до 1 800 рублей. Получить помощь можно по аналогии с пенсией: на карточку, у себя дома либо на почте.

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Сегодня в стране проживают порядка 12 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны. Из них около 2 тысяч – ветераны и около 10 тысяч – лица, пострадавшие от последствий войны. Размеры материальной помощи составят от 750 до 1 800 рублей. 1 800 рублей предусмотрена для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. 1 000 рублей для иных категорий ветеранов Великой Отечественной войны и 750 рублей – лицам, которые относятся к категории пострадавших от последствий Великой Отечественной войны.