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Беларусь готова работать в кооперации с предприятиями Ростовской области – Шулейко

17 ноября 2025 13:35
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О развитии взаимодействия Беларуси с Ростовской областью разговор шел и на встрече заместителя премьер-министра Юрия Шулейко с губернатором российского региона Юрием Слюсарем. Наша страна заинтересована в поставках техники, а также кооперации в промышленности и АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Беларусь готова работать в кооперации с предприятиями Ростовской области – Шулейко-2

Сотрудничество с Ростовской областью активно развивается. Беларусь рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимовыгодных отношений, а также на реализацию долгосрочных программ взаимодействия. В числе приоритетных сфер – машиностроение, обмен опытом в сельском хозяйстве и другие.

Беларусь готова работать в кооперации с предприятиями Ростовской области – Шулейко-4

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Думаю, что именно ваш опыт общения с нашим регионом в той или иной мере позволит нам более широкого шагнуть вперед. Наши отношения имеют достаточно хорошее будущее, потому что регион у вас очень развитой, ответственность на высочайшем уровне, не просто первоначальные, а глубокие отношения в экономике у нас уже присутствуют.

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# Беларусь-Россия # Юрий Шулейко

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