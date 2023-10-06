«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства

Мистер-свет. Эстет до мозга костей. На Брыля, 3, жители не могут нарадоваться. Их дворник Александр Николаевич – чудо. После его стрижки кусты как из салона красоты. А подъезды сияют, что кристаллы. Дарить чистоту и красоту – кредо жизни.

Александр Савицкий, дворник:

Просыпаюсь в 4:30, потому что в 5:30 мне нужно уже идти на остановку.

– С чего утро начинаете свое?

–С хорошего настроения. Если снег зимой, то сразу убираю, потому что люди, маленькие детки, чтобы им не поскользнуться. Мама моя говорила, сынок, кем бы ты ни работал, надо к каждой работе относиться добропорядочно и душевно. Не могу тяп-ляп.

Все делать на совесть у Козерога в крови. 25 лет отдал МАЗу, затем собирал автобусы и работал хаус-мастером. С любимой палитрой не расставался. Начал писать еще в 5 лет. В родном Толочине по пути в детский сад замечал прелести природы и старался запечатлеть. Огонек поддерживал и отец – художник-оформитель. Затем было художественное училище Петербурга, где постиг азы живописи, резьбы по дереву и паркетного ремесла. Мастер – золотые руки. Его картины маслом заказывали ученые Арктики, работы уходили в Германию и Голландию. – Что вы хотите, чтобы он вам нарисовал?

– Человека-паука, летучая мышь.

– Мы благодарны, что он так ухаживает за нашей территорией. Творческий и глубокий. Наш герой успевает все. Уделить время внукам и любимой семье. Создать атмосферу для жильцов. Так, подъезд на Космонавтов, 27, художник превратил в настоящую галерею. 7 этажей волшебства. Люди стали приезжать на экскурсии, а с дворником из Малиновки – здороваться в городе.

Очень здорово, когда мы еще только смотрели квартиру, покупали. Зашли в подъезд как в другую реальность. Здесь шумит лазурное море и щебечут птицы, согревает солнечная Италия и экзотический мир с колибри. Разные континенты и сезоны, просто фантастика и арт-терапия. Судя по тому, что здесь нарисовано, вы поклонник Шишкина, Сурикова? Александр Савицкий:

Нравится природа. Нравится Шишкин.

– А что бы еще хотелось расписать? Детский сад, школа?

– Конечно, я бы расписал.

– Люди выходят на работу, наверное, у них сразу настроение. Александр Савицкий:

Все говорят, что хорошо, красиво, это для меня лестно и приятно. Два ребенка, они уже немного повзрослели. Они у меня попросили из мультиков героев. Это из мультика «Лягушка путешественница», это «Золотая антилопа», там сова, Винни-Пух. Своему маэстро жители покупают водоэмульсионные краски. Сохнут быстро, не оставляют запаха, а главное сохраняют сказку надолго. Без эскизов и штрихов. Александр Николаевич творит прямо на месте. Он всегда полон идей. 3 часа – и невзрачная стена превращается в лазурное море или душевную церквушку. 7 лет в Петербурге не прошли даром. Город вдохновения. Парадными колоннами мастер разделяет сюжеты. Кажется, попал во дворец.