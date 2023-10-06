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«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства

06 октября 2023 14:38
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Мистер-свет. Эстет до мозга костей. На Брыля, 3, жители не могут нарадоваться. Их дворник Александр Николаевич – чудо. После его стрижки кусты как из салона красоты. А подъезды сияют, что кристаллы. Дарить чистоту и красоту – кредо жизни.

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства-1

Александр Савицкий, дворник:
Просыпаюсь в 4:30, потому что в 5:30 мне нужно уже идти на остановку.
С чего утро начинаете свое?
С хорошего настроения. Если снег зимой, то сразу убираю, потому что люди, маленькие детки, чтобы им не поскользнуться. Мама моя говорила, сынок, кем бы ты ни работал, надо к каждой работе относиться добропорядочно и душевно. Не могу тяп-ляп.

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства-4

Все делать на совесть у Козерога в крови. 25 лет отдал МАЗу, затем собирал автобусы и работал хаус-мастером. С любимой палитрой не расставался. Начал писать еще в 5 лет. В родном Толочине по пути в детский сад замечал прелести природы и старался запечатлеть. Огонек поддерживал и отец – художник-оформитель. Затем было художественное училище Петербурга, где постиг азы живописи, резьбы по дереву и паркетного ремесла. Мастер – золотые руки. Его картины маслом заказывали ученые Арктики, работы уходили в Германию и Голландию.

Что вы хотите, чтобы он вам нарисовал?

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства-7

Человека-паука, летучая мышь.

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства-10

Мы благодарны, что он так ухаживает за нашей территорией.

Творческий и глубокий. Наш герой успевает все. Уделить время внукам и любимой семье. Создать атмосферу для жильцов. Так, подъезд на Космонавтов, 27, художник превратил в настоящую галерею. 7 этажей волшебства. Люди стали приезжать на экскурсии, а с дворником из Малиновки – здороваться в городе.

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства-13

Очень здорово, когда мы еще только смотрели квартиру, покупали. Зашли в подъезд как в другую реальность.

Здесь шумит лазурное море и щебечут птицы, согревает солнечная Италия и экзотический мир с колибри. Разные континенты и сезоны, просто фантастика и арт-терапия.

Судя по тому, что здесь нарисовано, вы поклонник Шишкина, Сурикова?

Александр Савицкий:
Нравится природа. Нравится Шишкин.
А что бы еще хотелось расписать? Детский сад, школа?
– Конечно, я бы расписал.
Люди выходят на работу, наверное, у них сразу настроение.

Александр Савицкий:
Все говорят, что хорошо, красиво, это для меня лестно и приятно. Два ребенка, они уже немного повзрослели. Они у меня попросили из мультиков героев. Это из мультика «Лягушка путешественница», это «Золотая антилопа», там сова, Винни-Пух.

Своему маэстро жители покупают водоэмульсионные краски. Сохнут быстро, не оставляют запаха, а главное сохраняют сказку надолго. Без эскизов и штрихов. Александр Николаевич творит прямо на месте. Он всегда полон идей. 3 часа – и невзрачная стена превращается в лазурное море или душевную церквушку. 7 лет в Петербурге не прошли даром. Город вдохновения. Парадными колоннами мастер разделяет сюжеты. Кажется, попал во дворец.

«Хочется написать картины». Этот дворник превращает дворы и подъезды в произведения искусства-16

Александр Савицкий:
Хочется написать картины, обязательно напишу, куплю холсты, краски, хорошие картины, как у Айвазовского. Я им так благодарен, так низко кланяюсь этим великим художникам, прошу, Господи, мне бы так написать, вот чувствую, могу. Это вдохновение, это внутренняя какая-то энергия.

Творчество, которое наполняет и дарит добро, – вечно. Наш герой мечтает вести кружок для детей. А лучшая работа еще впереди.

# Профессии # общество # Анастасия Макеева # Фотофакт

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