Беларусь демонстрирует наиболее высокие показатели во внутрисоюзной торговле – Головченко

Странам СНГ нужно наращивать взаимную торговлю и продолжать работу по импортозамещению. Такие приоритеты сотрудничества обозначил премьер-министр Беларуси, принимая участие в заседании глав правительств стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогу встречи был подписан ряд документов. Наиболее значимый – соглашение о свободной торговле услугами, деятельности и осуществления инвестиций. Переговоры на этот счет продолжались более 10 лет. Соглашение станет важным дополнением к существующей на пространстве Содружества зоне свободной торговли и упростит работу компаний.

Документ учитывает передовые подходы, в том числе положительно зарекомендовавшие себя на пространстве ЕАЭС. Премьер акцентировал внимание на уровне внутрисоюзной торговли: Беларусь по-прежнему демонстрирует наиболее высокие показатели. В прошлом году на страны СНГ пришлось 65 % нашего экспорта. Сбавлять обороты нельзя. Содружество должно укреплять самодостаточность на мировой арене. Внимания требуют и вопросы обеспечения технологического суверенитета, и замещения критического импорта. В рамках заседания участники рассмотрели новые подходы в области промышленной кооперации и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Состоялась очень живая, содержательная и откровенная дискуссия. Именно такой особенный характер откровенности, открытости и доверительности характерен для заседаний, хочу подчеркнуть, всех высших органов СНГ. В результате такого живого обсуждения мы планировали сначала подписать 16 документов, но подписали 17. Еще один документ по инициативе одного из глав правительств предложено подписать. Особенность сегодняшнего заседания это тесное заимодействие структур СНГ со структурами ЕврАзЭС. Мы стараемся тесно координировать нашу деятельность, согласовывать конкретные мероприятия, шаги, документы, которые мы принимаем в обеих структурах. Это сотрудничество становится все теснее и, самое главное, плодотворнее.