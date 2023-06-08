Что делать, если укусило дикое животное? Врач об опасности бешенства

Хитрый лис, рыжая белка и милый еж. Когда на свидании со старожилом лесного царства вдруг появляется третий лишний – вирус бешенства, неожиданное знакомство с четвероногим для человека оборачивается настоящей трагедией.

Наталия Филонова, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «1-я центральная районная поликлиника Центрального района г. Минска»:

Это чрезвычайно опасное заболевание, которое сопровождается повреждением клеток нервной системы и головного мозга человека. В активной фазе заболевание протекает быстро и в тяжелой симптоматике. Без отсутствия профилактических мер в 100 % случаев приводит к летальному исходу. Резервуаров для вирусов бешенства являются дикие животные, в основном это хищники, некоторые виды грызунов, лошади, домашний скот.

В тихом омуте черти водятся. Бешенство – равно агрессия – главное заблуждение. Нарочито дружелюбное поведение дикого зверя – вот что должно по-настоящему насторожить. Наталия Филонова:

За текущий промежуток времени в наше учреждение за проведением курса антирабической вакцинации уже обратилось 35 граждан. Чаще всего пациенты обращаются за медицинской помощью после укусов котов и собак. Были случаи обращения после укусов крыс и хорьков. В прошлом году отмечали такие интересные случаи, когда пациенты прибывали из мест отдыха из Турции, Египта, Грузии, обращались после укусов собак. Чтобы одержать победу в схватке с опасным заболеванием, сразу после контакта с животным врачи настоятельно рекомендуют промывать рану чистой проточной водой и немедленно обращаться за медицинской помощью.

Наталия Филонова:

Вирус при проникновении в организм человека поражает нервную систему, может распространяться током крови или лимфы, когда достигает головного мозга, вызывает там воспалительное явление. Выделяют инкубационный период заболевания, который может в среднем продлеваться от полутора недель до трех месяцев. Вторая стадия заболевания – продромальный период: повышается температура тела, нарушение сна, беспокойное поведение, раздражительность, ощущение в месте укуса зуда. Третьим этапом является агрессивная стадия заболевания. Появляется у пациента гиперчувствительность к внешним раздражителям, водобоязнь, бредовое поведение. Самый тяжелый – паралитический период, который сопровождается отвисанием нижней челюсти, неестественным поведением пациента, деградацией личности в целом. Глубокие царапины и болезненные укусы. Как не стать главным героем остросюжетной драмы, подскажут специалисты. Наталия Филонова:

Доза и схема иммунизации против вируса бешенства одинаковы для детей и взрослых. Вакцинация проводится независимо от срока давности укуса в первый день обращения, на третий день вакцина вводится и на седьмой.