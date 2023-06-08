«Позволяйте детям пробовать разное». Как помочь ребёнку выбрать профессию?

С каждым годом профессий становится все больше и выбрать ту самую гораздо труднее. Родители могут и должны направлять своего ребенка и поддерживать его интересы.

Ирина Малолетняя, психолог, астролог:

У детей огромный разброс в скорости развития. Кто-то отлично понимает, чего он хочет, уже к девятому классу, а кто-то начинает понимать себя только закончив высшее учебное заведение не по призванию. Педагоги и родители способны затушить огонь внутри человека, настаивая на определенных решениях. Одна из главных задач родителей – научить детей принимать решения самостоятельно и прислушиваться к своим желаниям. Ирина Малолетняя:

Самое лучшее, что человек может сделать для себя и в пять лет, и в 25 – это решить, кто он есть такой. Что я люблю, а чего нет. Для этого должен иметь выбор, позволяйте своему ребенку пробовать разное, не делайте выбор за него. Каждая сфера деятельности позволяет развить те качества, которые необходимы именно этой личности. Процесс самоопределения занимает годы, но некоторым удается найти нужный путь еще в детстве. К примеру, 13-летний минчанин Павел уже твердо решил, что посвятит себя поварскому искусству.

Павел Топузидис:

Хочу быть шеф-поваром и зарабатывать звезды «Мишлен». Я с маленького возраста любил готовить, мне в садике разрешали нарезать яблоки для шарлотки на полдник. Если ребенок изъявил желание найти подработку, ни в коем случае не пресекайте его стремление к труду. Можете – помогите, не можете – не мешайте. Убедитесь, что выбранный вид занятости безопасен, и порадуйтесь за свое чадо. Ирина Малолетняя:

Обращайте внимание, чем ваши дети интересуются, во что играют в районе 8-9 лет, это вероятнее всего и есть их настоящее призвание, которое они потом забывают, игнорируют в угоду практичности либо в угоду своим родителям. Именно в этом возрасте развивается самосознание ребенка.

Постарайтесь увлечь подростка идеей о работе и подумайте, что могло бы его замотивировать. Помогите ребенку справиться со страхами и поговорите с ним о возможности отказа, а также посоветуйте, как следует одеться и вести себя на первом собеседовании. Ведь у каждого свои представления на этот счет. Павел Топузидис:

Для удовольствия, для себя и дело должно приносить деньги. Надо быть уверенным в себе – это самое главное. Надо улыбаться, подавать себя с лучшей стороны. Ирина Малолетняя:

После окончания начальной школы вы можете обратиться к специалисту, который называется профориентолог, он поможет сделать диагностику талантов вашего ребенка. Также полезным будет проводить экскурсии на различные предприятия, чтобы ребенок расширял понимание о том, как формируется человек в своей профессии, что она включает. Поделитесь с детьми своим опытом работы в аналогичной профессии, если он есть. Если такого нет, вы можете обратиться к коллегам, знакомым или родственникам. Расскажите, что их выбор не предопределяет дальнейшую жизнь и право на ошибку есть у каждого. Дайте понять ребенку, что в случае чего, он сможет сменить род занятий.