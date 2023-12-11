Александр Лукашенко вручил подарки Президенту Кении

Пришло время Африки. Народы мира это осознают, а некоторые осознали в полной мере. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе официального визита в государства Африканского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Если мы договоримся, мы пройдём быстро этот путь» – Александр Лукашенко прибыл в Кению Многие из полусотни стран этого региона уже обрели политическую свободу, но это даже не половина пути. Предстоит развивать экономическую независимость, отказаться от критического импорта по максимуму. В этом наша страна готова помочь и уже помогает.

Кения для нас не закрытая страна. Дипломатическим отношениям – 30 лет, сегодня пришло время реализовывать накопленный потенциал. В этой стране есть запрос на механизацию сельскохозяйственной отрасли, а также создание предприятий по переработке и хранению продукции. У Беларуси и Кении большое совместное будущее, уверен Президент нашей страны. После переговоров с лидером Кении, Александр Лукашенко оставил запись в Книге почетных гостей. «Минск заинтересован серьезно укрепить сотрудничество с Найроби – по широкому спектру направлений, прежде всего в торговой и инвестиционной сферах. Желаю Президенту Кении счастья и здоровья, а дружественному кенийскому народу – процветания и благополучия» – говорится в записи. Также глава нашего государства вручил подарки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Президент, вы нас угощали только что своими продуктами. Это сыр, мясные продукты – целый набор современных, новых продуктов. Попробуйте, вам понравится! Это только маленькая часть, которую мы производим.