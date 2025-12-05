Какие сюрпризы ожидают зрителей на Минском международном Рождественском оперном форуме? Ответила Екатерина Дулова

В преддверии Рождества форум, который уже в 15-й раз собирает ведущих мастеров оперного искусства, обещает стать ярким праздником музыки, театра и культурного обмена. О долгожданном событии поговорили с нашей гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины, доктор искусствоведения, профессор.
Александра Каштанова, ведущая:
Любители оперы замерли в ожидании мероприятия грандиозного. Расскажите нам, пожалуйста, о Минском международном Рождественском оперном форуме.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины, доктор искусствоведения, профессор:
Да, это действительно настоящее событие для нашего театра. У нас два таких фестиваля, посвященных двум составляющим – балету и опере. Балет – это летом, а опера – это всегда Рождество. Форум строится каждый раз по-разному. Интрига каждый раз, в общем, конечно, разыгрывается. Очень хочется, чтобы были привлекательными какие-то сюжеты.
Из традиций– это показ наших премьер года. Я очень рада сказать, что опера «Евгений Онегин», которая будет показана в период проведения форума, в постановке Анны Моторной, это премьера, получила на днях главный приз в Национальной театральной премии как лучший спектакль оперы. Поэтому, конечно, для нас это такой момент кульминационный, можно сказать, при завершении календарного года. Интрига – это и само начало фестиваля, здесь тоже премьера. Премьера необычная, очень яркая, которая вот только-только еще себя показала. Это одна из красивейших опер Чайковского «Орлеанская дева».
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