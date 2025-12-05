Какие сюрпризы ожидают зрителей на Минском международном Рождественском оперном форуме? Ответила Екатерина Дулова

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, обладатель медали Франциска Скорины, доктор искусствоведения, профессор:

Да, это действительно настоящее событие для нашего театра. У нас два таких фестиваля, посвященных двум составляющим – балету и опере. Балет – это летом, а опера – это всегда Рождество. Форум строится каждый раз по-разному. Интрига каждый раз, в общем, конечно, разыгрывается. Очень хочется, чтобы были привлекательными какие-то сюжеты.

Из традиций– это показ наших премьер года. Я очень рада сказать, что опера «Евгений Онегин», которая будет показана в период проведения форума, в постановке Анны Моторной, это премьера, получила на днях главный приз в Национальной театральной премии как лучший спектакль оперы. Поэтому, конечно, для нас это такой момент кульминационный, можно сказать, при завершении календарного года. Интрига – это и само начало фестиваля, здесь тоже премьера. Премьера необычная, очень яркая, которая вот только-только еще себя показала. Это одна из красивейших опер Чайковского «Орлеанская дева».