В Беларуси проходит фестиваль «Тэатральны куфар БДУ» – вот какие спектакли там можно увидеть

В эти дни в Беларуси проходит фестиваль «Тэатральны куфар БДУ». О нем мы поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Устинович, режиссер и руководитель Народного студенческого драматического театра «На балконе» Белорусского государственного университета.

Юрий Царев, ведущий:

«Тэатральны куфар БДУ». Что касается самого этого форума, в чем его основная идея и в чем его святая театральная цель?