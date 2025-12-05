В Беларуси проходит фестиваль «Тэатральны куфар БДУ» – вот какие спектакли там можно увидеть

В эти дни в Беларуси проходит фестиваль «Тэатральны куфар БДУ». О нем мы поговорили с гостьей.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Дарья Устинович, режиссер и руководитель Народного студенческого драматического театра «На балконе» Белорусского государственного университета.
Юрий Царев, ведущий:
«Тэатральны куфар БДУ». Что касается самого этого форума, в чем его основная идея и в чем его святая театральная цель?
Дарья Устинович, режиссер и руководитель Народного студенческого драматического театра «На балконе» Белорусского государственного университета:
В первую очередь мне хочется отметить, что «Тэатральны куфар БДУ» – это единственный в Беларуси международный фестиваль именно студенческих коллективов. Девиз этого фестиваля звучит так – традиции, поиск, эксперимент. Мне кажется, что вот в этом как раз таки и состоит главная миссия и главная идея всего этого фестиваля. Конечно, в первую очередь, это общение с различными представителями других стран, гостями. Также это налаживание какого-то культурного обмена, культурного опыта, выстраивание новых взаимоотношений для каких-то совместных проектов.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите, какие спектакли в ближайшие дни будут проходить?
Дарья Устинович:
В ближайшие дни будет проходить самый, наверное, масштабный, большой спектакль грузинского театра. Он пройдет 7 декабря. Также мы показываемся – Народный студенческий театр «На балконе», мы показываем свой спектакль «Стеклянный зверинец». Он пройдет 5 декабря.
Подробности в видео.