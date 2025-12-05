О перспективах предстоящего ВНС шла речь на полях юридического форума в Минске

Беларусь на пороге важнейшего политического события года. 18-19 декабря пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Делегатам предстоит принять один из основополагающих документов страны – Программу социально-экономического развития Беларуси на будущую пятилетку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О перспективах предстоящего Всенародного диалога шла речь на полях крупнейшего юридического форума, который проходит в столице. У ВНС – конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных и по-настоящему народных решений. Тезисы, которые прозвучат на собрании, станут главными ориентирами в развитии страны. Участие в нем примут 1 200 делегатов со всей республики.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Основой дальнейшего совершенствования законодательства станет послание нашего Президента, которое мы, делегаты Всебелорусского народного собрания, заслушаем на этом собрании. Изучая вопросы уголовного права, уголовного процесса, изучая вопросы организации, государственной службы, вообще государственной системы управления, мы находим новые какие-то точки соприкосновения, новые точки роста.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:

Наш народ решает, в каком направлении должно идти развитие новых общественных отношений, чтобы отвечать интересам нашего общества и государства. И важно, что в центре всех решений Всебелорусского народного собрания неизменно находится право человека на достойную жизнь.

Отметим, юридический форум в Минске объединил представителей госорганов и учреждений, практикующих юристов, студентов профильных вузов и школьников со всей страны. Дискуссии ведут на семи площадках. Обсуждают вопросы адаптации законодательных норм к новым реалиям. Решения, выработанные по итогам форума, лягут в основу конкретных инициатив.