Базовая ставка, зарплаты, налоги – рассказываем, что изменилось для белорусов с 1 января 2025-го

С 1 января 2025 года в Беларуси вступают в силу важные изменения в социальной сфере и налогообложении. Нововведения направлены на улучшение качества жизни населения, повышение социальной защищенности и создание более справедливых условий для тех, кто оказался в трудной ситуации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему именно сейчас и что изменится – разбиралась Полина Королева.

Повышение минимальной зарплаты

В новый год Беларусь входит с хорошими новостями. Ряд изменений в законодательстве (в том числе точечных) позволит повысить качество жизни населения и обеспечить более справедливое распределение ресурсов. Из основного – на 16 % увеличивается минимальная зарплата, до 726 рублей. Улучшится и финансовое положение работников бюджетной сферы – базовая ставка поднимется до 270 рублей.

Татьяна Лукьянчикова, заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Повышение базовой ставки в 2025 году будет осуществляться в несколько этапов, как и в 2024 году. Поскольку стимулирующие и компенсирующие виды зависят от размера базовой ставки, соответственно, с января 2025 года они также вырастут. Одновременно с увеличением базовой ставки каждым отраслевым министерством бюджетной сферы будет приниматься решение об увеличении размеров стимулирующих выплат. На эти выплаты в 2025 году в республиканском бюджете будет предусмотрено порядка миллиарда рублей.

Работающие пенсионеры будут получать полную пенсию С 1 января работающие пенсионеры будут получать полную пенсию. В 2024 году около 450 тысяч белорусов продолжали работать, находясь на заслуженном отдыхе, но при этом около 110 тысяч из них получали пенсии с ограничениями. Вопрос разрешил указ Президента, подписанный в конце октября. Так, в полном объеме будут выплачивать и зарплаты, и пенсии. Отметим, перерасчет будет проходить автоматически – обращаться в управление социальной защиты не нужно. Подробности в видео.

Изменения в сфере социальной защиты Немало изменений и в сфере социальной защиты. С 2025-го будет оказываться помощь семьям, которые столкнулись с двойной бедой: инвалидностью ребенка и смертью кормильца. Выплата сразу двух пенсий законом не предусмотрена. Однако в новом году сверх пенсии по инвалидности будет доплачиваться весомая сумма – от 80 до 110% (в зависимости от степени утраты здоровья) бюджета прожиточного минимума. Сегодня это порядка 350-480 рублей. Отметим, бюджет прожиточного минимума индексируется ежеквартально.

Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Кроме того, для родителей детей-инвалидов, в частности для отцов детей инвалидов, которые воспитывали ребенка инвалида без участия матери, указом предусматривается назначение досрочной пенсии. На 5 лет ранее достижения пенсионного возраста при наличии 5 лет страхового стажа и общего стажа не менее 25 лет. Кроме того, предусматривается также социальная поддержка для матерей, воспитывающих четырех детей. С 1 января 2025 года требование по страховому стажу снижены.

Повышение размера пособия по уходу за ребенком В стране действует порядка 11 пособий, связанных с рождением детей. Одним из самых важных считается пособие по уходу за ребенком до 3 лет, в феврале повысят в том числе его размер.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важное, на мой взгляд, пособи – это единовременное пособие, связанное с рождением ребенка. Сегодня оно более 4 тысяч при рождении первого и более 6 тысяч при рождении второго ребенка. Оно же привязано к росту бюджета прожиточного минимума, который с 1 февраля также будет пересмотрен.