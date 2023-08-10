Базарное обдурилово. Муковозчик объяснил, как работают сборы средств у беглых

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Заметили вы, что среди эмигрантов всяческие марафоны по сбору средств проходят все чаще? Собирают на побеги, на лекарства, на поминки, на еду… Особо наглые – на собачек. И даже так уже просят: «Мы объявляем сбор денег, чтобы и дальше вдохновлять вас!» А то без ваших денег как-то нету вдохновения, вот оно как. Сейчас поясню, в чем тут дело. Самое простое – это когда деньги собирают ворюги, персонажи стрижацко-азаровского типа. Все знают, что деньги у них есть, поэтому с них требуют – и они не могут не дать. Вот тогда и объявляется типа сбор на пивасик, извините, на детей – а спустя сутки пишут, мол, лоховитые белорусы за два часа скинулись и сумма набралась. Фишка в том, что никто не увидит, ни как ты сам туда положил, ни сколько ты подсунул, ни с какого счета. Это аналог базарной лотереи: все деньги, что там крутятся – это деньги организаторов. Кроме тех, разумеется, что принесут лохи. А лохи, как известно, принесут.

Андрей Муковозчик:

Все эти фонды, ассоциации помощи, гуманитарные кассы вообще были придуманы на Западе, чтобы законно тырить. Ведь фонд не обязан отчитываться ни о том, кто ему пожертвовал, ни сколько отвалили, ни даже откуда средства пришли. Хоть с торговли детьми. А жертвователь в свою очередь получает отмазку, про которую знал еще Остап Бендер: все ваши взносы пойдут на помощь детям без призора, только детям и никому другому, вы меня понимаете? В случае чего всегда можно сказать: помогал детям, и дело с концом. Теперь же, когда на Западе изобрели криптовалюту, только объявив марафон по сбору средств, можно получать деньги хоть от ЦРУ, хоть от британской разведки, хоть напрямую от Еврокомиссии из Брюсселя.

Андрей Муковозчик:

И после каждого транша публично оповещать, мол, дурные белорусы собрали еще 100 тысяч евро. А вот и новые 200 тысяч подошли! Ждем еще полсотни, они, говорят, в пути. И никто ничего не докажет: все зашифровано в криптокошельках, все анонимно. И Европе с Америкой уже не надо больше позориться на весь мир, финансируя очередное гуайдо по свержению законной власти в чужой стране. Еще этот лохотрон пожертвований – пыль в глаза. Самое любимое занятие наших невероятных. Помните историю с эпатажной Зарецкой, будто бы миллионершей легкого поведения, помните? Или с лощеным Кныровичем, что тужился быть светским львом и почти что нашим белорусским Фридманом и Абрамовичем в одном лице? А на деле оказался мелким взяточником, еще и фирмочку-помойку открыл. Но не в банке на Каймановых островах, а в питерском проходняке на родную маму. И вот все-то у беглых так: мелко, стыдно и напоказ. Как полтинничная манишка у Паниковского, так и все эти лохотроны с пожертвованиями. Современное воплощение базарного обдурилова прямо на брошенной в пыль картонке. Напоследок – полезный совет, лайфхак. Если вы тоже займетесь разводом лохов на жалость (на помощь, на еду, на дайте попить) и если, а точнее говоря, когда вас поймают за руку и таки вынудят отвечать перед каким-никаким, пусть эмигрантским, но все же обществом, не тушуйтесь.