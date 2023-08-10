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40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите

10 августа 2023 16:52
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Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Что может быть лучше общения с нашими четвероногими друзьями? Путешествие в царство животных всегда полно ярких эмоций и незабываемых приключений. Зарядимся позитивом вместе.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-4

Джунгли на проводе. Сафари-тур всего в 10 километрах от столицы. В деревне Подгай Минского района вас встретит 40 видов животных и птиц. Отец звериного царства – фермер с 20-летним стажем Юрий Карпилович. Трижды был на Олимпе «Дожинок». В его хозяйстве выращивают зерновые и разводят шетлендских пони. Меж делами встречает гостей в живописной агроусадьбе.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-7

Юрий Карпилович, хозяин агроусадьбы:
Этот родился в передвижном зоопарке, в Уфу мы летали.
Как зовут леву?
Симба, конечно. В такой клеточке котенка двухмесячного привез, даже двух месяцев не было.
– Так это ваш ребенок, можно сказать.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-10

Да. Курятину мы с ним кушали сначала, потом на говядину перешли. Нашел цирковых друзей, и они мне сказали нельзя, чтобы одно животное было. Ему надо минимум 12 часов выделять или вообще 24. Мне привезли молодых степных волков. Они чуть постарше им год-два, а Симбе год. Я соединил, и такие чудеса пока.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-13

Сказочные эко-домики, витамины, поилки, чесалки – для пушистых постояльцев сервис на пять звезд. Энтузиаст наладил связь с нашими зоопарками и заповедниками. Почти все подопечные рождены вне воли и имеют паспорт от Министерства природы. На трех гектарах есть где разгуляться. Отправляемся в веселую кругосветку.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-16

Юрий Карпилович:
Это Петро среднеазиатский осел, привезли из Узбекистана. Вот у нас очередное пополнение, видите? Когда был лучшим фермером и нас посылали в Египет перенимать опыт, то я был поражен, когда увидел. Несется арба по проспекту Каира, там человек шесть сидит, и вот такой осел тянет. Они у них все заменяют и арбу тянут, и какую-то соху, типа плуга.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-19

Экзотический мир Юрий Владимирович создавал для детей, чтобы изучали природу не только на смартфонах, да и родители в восторге от живого общения. Заходить в вольеры строго запрещено. А вот покормить овощами-фруктами и получить умилительные кадры – всегда пожалуйста. Как и прокатиться на лошадках и даже верблюдах. Караван эмоций!

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-22

Юрий Карпилович:
Олешка. Вон его дама сердца лежит. В Беларуси распространен благородный олень, а это пятнистый. Кстати, на зиму становится полностью серый.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-25

Еще одна экзотика – альпака.
– Из Чили плыли на пароме до Риги. В Риге они растаможились, и уже из Риги я на коневозе их загрузил – и сюда, в Беларусь.
– А как они переносят холод, жару, вообще белорусский климат?
– Легко! В Южной Америке ночью может быть 5, а днем +35. У них прекрасная шерсть, в 2-3 раза теплее и легче, чем овечья.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-28

Остановка – птичий двор. В главных ролях – говорящий ворон Моисей, царские павлины, забавные индюшки. А вы знали, что цесарки клюют колорадских жуков? Хозяин расскажет вам немало удивительных фактов! Кстати, он поставил на крыло уже не один десяток раненых птиц. Но не со всеми было легко.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-31

Леопард Тигруля – экзотический фрукт во всех смыслах. Создать а-ля тайгу оказалось недостаточно для укрощения строптивых.

Юрий Карпилович:
Про «Тайган» крымский слышали? Знаменитый Олег Зубков. Товарищи ходят, я уже к нему летал, учился. Почему я так смело хожу и к тиграм, и ко льву?.. Леопарда мы «обламывали» два года, там клетка трещала. Потом перестал, я уже приходил, открываю телефон, читаю новости вслух, а он слушает так потихоньку к моему голосу привыкал. Ну, и сам кормил его сразу. Пять килограммов мяса, три куриных яйца натуральных и пол-литра козьего молока. Видите, какой животик? Как у папы.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-34

Поклонники истории здесь также не соскучатся. Рядом, в Прилуках, находится былой дворец графа Юрия Чапского. Его брат Карл был мэром Минска в конце XIX – начале XX века и немало сделал для развития города. Про знатный род хозяин рассказывает с удовольствием. У него и самого голубая кровь и графские корни. Родовое древо расцвело в далеком 1526-м, наш герой – представитель 14-го поколения!

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-37

Юрий Карпилович:
Наши Прилуки знаменитый граф Чапский. У него усадьба осталась, подсобные здания – все это можно посмотреть. И всякие вещи, которые помогали тогда крестьянам лучше трудиться.
Этно-путешествие у вас можно совершить?

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-40

Когда девочка выходит замуж, ей дается такой куфар в придачу. Это сечкарни, сюда закладывается трава, сено. Супруга подталкивает, хозяин крутит за эту штуку, и получается такая мелкая сечка. Ее забрасывают в ведро, горячей водой запаривают, чуть-чуть муки – такое пойло для коров и свиней.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-43

А дети могут побывать в гостях у сказки. Избушка мадам Ягуси, огромная мельница, доблестный рыцарь. Волшебные кадры и позитивный настрой гарантированы. Для желающих организуют кулинарные мастер-классы. Для полного счастья не хватает только обезьян и крокодилов, но для нашего героя нет ничего невозможного. За уссурийскими тигрятами ездил аж в Чечню и добился разрешения привезти на родину. Теперь Амурка и Тимур мурчат всем на радость.

40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите-46

Юрий Карпилович:
Когда приезжают дети и смотришь на их восторженные лица, это просто неописуемо А мы за неполные наши два года существования еще сделали четыре благотворительных заезда Червенский дом инвалидов и брошенных детей. Когда я им вел экскурсию, рассказывал про все, они обступили, взяли за пальчики. Это картина была что-то с чем-то.

# Животные # общество # Вероника Макаревич # Юрий Карпилович # Фотофакт

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