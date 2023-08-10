40 видов животных и птиц живут в агроусадьбе под Минском. Есть даже тигры и лев – посмотрите

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Что может быть лучше общения с нашими четвероногими друзьями? Путешествие в царство животных всегда полно ярких эмоций и незабываемых приключений. Зарядимся позитивом вместе.

Джунгли на проводе. Сафари-тур всего в 10 километрах от столицы. В деревне Подгай Минского района вас встретит 40 видов животных и птиц. Отец звериного царства – фермер с 20-летним стажем Юрий Карпилович. Трижды был на Олимпе «Дожинок». В его хозяйстве выращивают зерновые и разводят шетлендских пони. Меж делами встречает гостей в живописной агроусадьбе.

Юрий Карпилович, хозяин агроусадьбы:

Этот родился в передвижном зоопарке, в Уфу мы летали.

– Как зовут леву?

– Симба, конечно. В такой клеточке котенка двухмесячного привез, даже двух месяцев не было.

– Так это ваш ребенок, можно сказать.

– Да. Курятину мы с ним кушали сначала, потом на говядину перешли. Нашел цирковых друзей, и они мне сказали – нельзя, чтобы одно животное было. Ему надо минимум 12 часов выделять или вообще 24. Мне привезли молодых степных волков. Они чуть постарше – им год-два, а Симбе год. Я соединил, и такие чудеса пока.

Сказочные эко-домики, витамины, поилки, чесалки – для пушистых постояльцев сервис на пять звезд. Энтузиаст наладил связь с нашими зоопарками и заповедниками. Почти все подопечные рождены вне воли и имеют паспорт от Министерства природы. На трех гектарах есть где разгуляться. Отправляемся в веселую кругосветку.

Юрий Карпилович:

Это Петро – среднеазиатский осел, привезли из Узбекистана. Вот у нас очередное пополнение, видите? Когда был лучшим фермером и нас посылали в Египет перенимать опыт, то я был поражен, когда увидел. Несется арба по проспекту Каира, там человек шесть сидит, и вот такой осел тянет. Они у них все заменяют – и арбу тянут, и какую-то соху, типа плуга.

Экзотический мир Юрий Владимирович создавал для детей, чтобы изучали природу не только на смартфонах, да и родители в восторге от живого общения. Заходить в вольеры строго запрещено. А вот покормить овощами-фруктами и получить умилительные кадры – всегда пожалуйста. Как и прокатиться на лошадках и даже верблюдах. Караван эмоций!

Юрий Карпилович:

Олешка. Вон его дама сердца лежит. В Беларуси распространен благородный олень, а это пятнистый. Кстати, на зиму становится полностью серый.

– Еще одна экзотика – альпака.

– Из Чили плыли на пароме до Риги. В Риге они растаможились, и уже из Риги я на коневозе их загрузил – и сюда, в Беларусь.

– А как они переносят холод, жару, вообще белорусский климат?

– Легко! В Южной Америке ночью может быть 5, а днем +35. У них прекрасная шерсть, в 2-3 раза теплее и легче, чем овечья.

Остановка – птичий двор. В главных ролях – говорящий ворон Моисей, царские павлины, забавные индюшки. А вы знали, что цесарки клюют колорадских жуков? Хозяин расскажет вам немало удивительных фактов! Кстати, он поставил на крыло уже не один десяток раненых птиц. Но не со всеми было легко.

Леопард Тигруля – экзотический фрукт во всех смыслах. Создать а-ля тайгу оказалось недостаточно для укрощения строптивых. Юрий Карпилович:

Про «Тайган» крымский слышали? Знаменитый Олег Зубков. Товарищи ходят, я уже к нему летал, учился. Почему я так смело хожу и к тиграм, и ко льву?.. Леопарда мы «обламывали» два года, там клетка трещала. Потом перестал, я уже приходил, открываю телефон, читаю новости вслух, а он слушает – так потихоньку к моему голосу привыкал. Ну, и сам кормил его сразу. Пять килограммов мяса, три куриных яйца натуральных и пол-литра козьего молока. Видите, какой животик? Как у папы.

Поклонники истории здесь также не соскучатся. Рядом, в Прилуках, находится былой дворец графа Юрия Чапского. Его брат Карл был мэром Минска в конце XIX – начале XX века и немало сделал для развития города. Про знатный род хозяин рассказывает с удовольствием. У него и самого голубая кровь и графские корни. Родовое древо расцвело в далеком 1526-м, наш герой – представитель 14-го поколения!

Юрий Карпилович:

Наши Прилуки – знаменитый граф Чапский. У него усадьба осталась, подсобные здания – все это можно посмотреть. И всякие вещи, которые помогали тогда крестьянам лучше трудиться.

– Этно-путешествие у вас можно совершить?

– Когда девочка выходит замуж, ей дается такой куфар в придачу. Это сечкарни, сюда закладывается трава, сено. Супруга подталкивает, хозяин крутит за эту штуку, и получается такая мелкая сечка. Ее забрасывают в ведро, горячей водой запаривают, чуть-чуть муки – такое пойло для коров и свиней.

А дети могут побывать в гостях у сказки. Избушка мадам Ягуси, огромная мельница, доблестный рыцарь. Волшебные кадры и позитивный настрой гарантированы. Для желающих организуют кулинарные мастер-классы. Для полного счастья не хватает только обезьян и крокодилов, но для нашего героя нет ничего невозможного. За уссурийскими тигрятами ездил аж в Чечню и добился разрешения привезти на родину. Теперь Амурка и Тимур мурчат всем на радость.