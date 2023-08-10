Служебный автомобиль литовских силовиков заехал на территорию Беларуси и уехал обратно

Очередной факт нарушения рубежей зафиксировали сегодня на белорусско-литовской границе. Этим утром служебный автомобиль литовских силовиков заехал на территорию нашей страны в районе пункта пропуска «Котловка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем машина развернулась и направилась обратно. Белорусская сторона проинформировала об инциденте литовскую пограничную службу в соответствии с положениями существующего между странами договора. Стоит отметить, что за последнее время это уже второй подобный случай. В прошлый раз литовский пограничник зашел на нашу территорию в ходе оформления граждан в пункте пропуска «Мядининкай». По данным фактам проводятся разбирательства.