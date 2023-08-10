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Служебный автомобиль литовских силовиков заехал на территорию Беларуси и уехал обратно

10 августа 2023 16:59
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Очередной факт нарушения рубежей зафиксировали сегодня на белорусско-литовской границе. Этим утром служебный автомобиль литовских силовиков заехал на территорию нашей страны в районе пункта пропуска «Котловка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Служебный автомобиль литовских силовиков заехал на территорию Беларуси и уехал обратно-1

Затем машина развернулась и направилась обратно. Белорусская сторона проинформировала об инциденте литовскую пограничную службу в соответствии с положениями существующего между странами договора. Стоит отметить, что за последнее время это уже второй подобный случай. В прошлый раз литовский пограничник зашел на нашу территорию в ходе оформления граждан в пункте пропуска «Мядининкай». По данным фактам проводятся разбирательства.

# Граница # общество # Фотофакт

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