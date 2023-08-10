В Минобороны сообщили о попытке запуска дрона над белорусской воинской частью

Новости Беларуси. Несколько попыток проникновения на охраняемые объекты и территории пресекли белорусские военнослужащие за минувшие две недели. Об этом сообщили в Министерстве обороны нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, был задержан мужчина, который пытался запустить дрон над одной из воинских частей. Средства радиоэлектронной борьбы также пресекли несколько попыток полетов беспилотников над охраняемыми территориями. Нарушителей передали органам охраны правопорядка. Все военнослужащие, проявившие бдительность и профессионализм, по решению главы военного ведомства удостоены наград.