«База знаний великолепная, и с ними интересно». Что врачи думают о молодых специалистах?

Новости Беларуси. В 10-й городской поликлинике чествовали молодых медиков. В 2022 году штат сотрудников пополнил 31 специалист. Мероприятие приурочили ко дню рождения учреждения здравоохранения, которому исполнилось 13 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ежегодно в этот день здесь проводят праздничные мероприятия. И особое внимание отводят новым кадрам. В их адрес слова напутствия, не обошлось и без подарков. По традиции новому поколению вручили ключ, который символизирует успех и сулит удачу в профессии. В следующем году молодые специалисты передадут его очередному пополнению.

Елизавета Целуйко, врач 10-й городской поликлиники:

Вступили в должность молодых специалистов только две недели назад. Конечно, чувствовать себя полноценным врачом намного приятнее, чем врачом-интерном. Но, я думаю, нам точно будут помогать справляться с проблемами. Мы уже в этом убедились.

Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники:

Молодежь у нас образованная, креативная, база знаний великолепная. И с ними интересно. Я вообще люблю молодых, потому что они столько нового приносят с собой. И работа в интернет-пространстве, и какие-то новые идеи. Прекрасные молодые люди.

Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Для молодых специалистов (да и не только молодых специалистов) в системе нашего здравоохранения работать очень приятно и очень ответственно. Приятно то, что наши лечебные учреждения оснащены великолепной материально-технической базой. То есть для работы есть все. И инструментальные, и лабораторные методы исследования.