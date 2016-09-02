База отдыха «Привал»: благотворительность и уникальные аттракционы

Новости Беларуси. Мелочь для компании – радость для ребёнка. Гродненская табачная фабрика «Неман» подарила воспитанникам детского дома день развлечений.

Благотворительность – одно из направлений работы предприятия уже многие годы. А теперь фабрика обзавелась масштабной базой отдыха с единственными в своём роде аттракционами.

Об уникальном хоккее на природе и счастье творить добро сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Ильи Шлюмера первый серьёзный юбилей – 10 лет. Из них половину мальчик прожил в детском доме. Праздника ожидал, но что здесь будет так много развлечений – даже не мечтал.

Илья Шлюмер, воспитанник Понемуньского детского дома:

Играю здесь, что хочу делаю.

Подарки в этот день получили сразу все воспитанники детского дома. Катались на всевозможных аттракционах, кто сколько хотел. Таким ребятам и многим другим, кому необходима помощь, табачная фабрика «Неман» помогает много лет. А теперь, с появлением собственной базы отдыха, ещё и развлекает. Результат – радость на лицах детей.

Мальчик Вова с громкой фамилией Генералов генералом стать мечтает, а пока он лучший по броскам шайб и первый в гонке на машинах.

Владимир Генералов, воспитанник Понемуньского детского дома:

У меня тут много друзей и ещё хочу сюда приехать!

Нелли Стрелковская, директор Понемуньского детского дома:

Такие мероприятия заряжают наших ребят энергией, новыми эмоциями.

База отдыха «Привал» – общий проект фабрики, во многом уникальный. В процессе его создания генерировали идеи все, от директора до рядового сотрудника. В результате многое из того, что здесь есть, не увидишь больше нигде.

Галина Буро, СТВ:

Такой хоккейный тренажёр – единственный в Беларуси. Это личная разработка всего коллектива табачной фабрики «Неман». Здесь – аналог хоккейного борта и 7 бросковых зон. Настоящая клюшка, настоящая шайба, настоящий спорт!

А этот игровой замок самый высокий в стране – 8 метров.

Та же надувная полусфера – авторская разработка фабрики. Для самых маленьких – батут, для взрослых – беседки по индивидуальному заказу. Семейный отдых здесь в приоритете.

Сергей Макаревич, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»:

У нас запланирована реконструкция прилегающих территорий. Это не последний детский дом, который мы сюда привезли. Мы договариваемся уже с другими детскими домами. Я думаю, что эта традиция в дальнейшем продолжится.

А уже 3 сентября база отдыха разыграет в конкурсе школьные наборы среди посетителей.

Без подарков отсюда не уходят: вот и имениннику подготовили специальный приз, остальным ребятам – победные трофеи и впечатления до скорой встречи «на Привале».