Какую погоду в Минске ждать на День города

Новости Беларуси. Август в сентябре. Синоптики обещают температурное продление лета в начале осени. Чего ждать от погоды минчанам в праздничные выходные – сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

В субботу, в День города, погода будет благоприятной для проведения праздничных мероприятий.

Ожидается переменная облачность без осадков и температура воздуха: ночью +11-13ºС, днём она будет составлять +20-22ºС.

В воскресенье погода существенно не изменится, однако днём прогнозируется небольшой кратковременный дождь, и, возможно, гроза. Но будет по-прежнему тепло.

Сентябрь в этом году в большинстве дней порадует нас тёплой сухой погодой. Желаю всем хорошо провести выходные дни. С Днём города, удачи и берегите себя!