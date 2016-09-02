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Какую погоду в Минске ждать на День города

02 сентября 2016 18:28
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Новости Беларуси. Август в сентябре. Синоптики обещают температурное продление лета в начале осени. Чего ждать от погоды минчанам в праздничные выходные – сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:
В субботу, в День города, погода будет благоприятной для проведения праздничных мероприятий.

Ожидается переменная облачность без осадков и температура воздуха: ночью +11-13ºС, днём она будет составлять +20-22ºС.

В воскресенье погода существенно не изменится, однако днём прогнозируется небольшой кратковременный дождь, и, возможно, гроза. Но будет по-прежнему тепло.
Сентябрь в этом году в большинстве дней порадует нас тёплой сухой погодой. Желаю всем хорошо провести выходные дни. С Днём города, удачи и берегите себя!

# общество # Дмитрий Рябов # День города в Минске-2016

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