Центр, который будет передавать сообщения слабослышащих в экстренные службы, открылся в Минске

Новости Беларуси. Первый в Беларуси Центр приёма-передачи сообщений в экстренные службы от слабослышащих людей открылся в Минске.

Пациенты с недостатками слуха смогут обращаться в центр с помощью доступных им видов связи.

Всю необходимую информацию будет принимать сурдопереводчик, который тут же свяжется с соответствующими городскими структурами. После чего сообщит собеседнику время приёма у врача, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Румах, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Политика нашего государства направлена на то, чтобы максимально обеспечить реализацию прав для всех людей, которые имеют те или иные особенности в своём развитии. Чтобы эти люди не чувствовали себя в обществе в какой-то изоляции, чтобы они не чувствовали барьера.