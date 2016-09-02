В молодой семье Хадоркиных из Заводского района родилась тройня

Новости Беларуси. 2 сентября в Заводском районе торжественно поздравили молодых родителей, которые стали многодетными.

В семье Ольги и Дениса Хадоркиных пополнение стало действительно долгожданным. Пара давно мечтала о детях.

И первая беременность сразу принесла тройню.

Удостоверение многодетным родителям вручил глава администрации. К слову, в Заводском районе это уже 180 многодетная семья с начала года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга и Денис Хадоркины:

Это наши долгожданные первенцы. Мы их очень-очень ждали, мы их очень-очень любим. Наши долгожданные любимые девчонки.

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района:

Мы очень рады, что в заводской район растёт и развивается. И, конечно, данная семья внесла свой вклад для того, чтобы наш родной город Минск рос и развивался.