Прямой эфир

Башкортостан хочет закупить белорусские беспилотники для сельского хозяйства

18 ноября 2022 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Контакты Беларуси и Башкортостана развиваются все более динамично. На сей раз договоренности достигнуты в области агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Башкортостан хочет закупить белорусские беспилотники для сельского хозяйства-1

Подписано соглашение в сфере пчеловодства. Активно прорабатывается вопрос о поставках российским коллегам наших беспилотников для сельского хозяйства. Также делегацию Башкортостана интересуют разработки белорусских ученых в области картофелеводства. Они подробно изучают сорта и технологии хранения.

Башкортостан хочет закупить белорусские беспилотники для сельского хозяйства-4

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства Башкортостана (Россия):
Достаточно хороший актив наработанный науки у вас это раз. Второе, мы видим, что очень эффективно наука коммерциализирована и поставлена в производство, что нам очень нравится. Ну и третье, мы видим, что обмен в первую очередь сортами зерновых, масличных культур.

Башкортостан хочет закупить белорусские беспилотники для сельского хозяйства-7

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Я предложил в этой связи или составить нам комплекс мер, программу нашей совместной работы, или дорожную карту, или программу Союзного государства, где бы заказчиком выступала с одной стороны Академия наук, а с другой стороны  Республика Башкортостан.

Башкортостан хочет закупить белорусские беспилотники для сельского хозяйства-10

Башкортостан и Беларусь ставят цель достичь взаимного товарооборота до 1 миллиарда долларов. В ближайших планах сотрудничества – наладить экспорт пассажирского транспорта и лифтового оборудования.

# Беларусь-Россия # общество # Ильшат Фазрахманов # Владимир Гусаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Теперь каждый вечер приходим». В Глубоком открыли новый игровой комплекс под открытым небом
18 ноября 2022 06:28

«Теперь каждый вечер приходим». В Глубоком открыли новый игровой комплекс под открытым небом

18 ноября в Минске пройдёт первый форум тружениц села со всей страны
18 ноября 2022 06:24

18 ноября в Минске пройдёт первый форум тружениц села со всей страны

«От сессии до сессии живут студенты весело». Сколько времени нужно для подготовки к экзаменам, спросили у современной молодёжи
17 ноября 2022 19:45

«От сессии до сессии живут студенты весело». Сколько времени нужно для подготовки к экзаменам, спросили у современной молодёжи