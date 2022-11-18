Башкортостан хочет закупить белорусские беспилотники для сельского хозяйства

Контакты Беларуси и Башкортостана развиваются все более динамично. На сей раз договоренности достигнуты в области агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписано соглашение в сфере пчеловодства. Активно прорабатывается вопрос о поставках российским коллегам наших беспилотников для сельского хозяйства. Также делегацию Башкортостана интересуют разработки белорусских ученых в области картофелеводства. Они подробно изучают сорта и технологии хранения.

Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства Башкортостана (Россия):

Достаточно хороший актив наработанный науки у вас – это раз. Второе, мы видим, что очень эффективно наука коммерциализирована и поставлена в производство, что нам очень нравится. Ну и третье, мы видим, что обмен в первую очередь сортами зерновых, масличных культур.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Я предложил в этой связи или составить нам комплекс мер, программу нашей совместной работы, или дорожную карту, или программу Союзного государства, где бы заказчиком выступала с одной стороны Академия наук, а с другой стороны – Республика Башкортостан.