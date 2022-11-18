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18 ноября в Минске пройдёт первый форум тружениц села со всей страны

18 ноября 2022 06:24
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Новости Беларуси. Подвести урожайные итоги года. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страна отпразднует уже в это воскресенье, 20 ноября. А в преддверии его в столице пройдет первый республиканский форум тружениц села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 ноября в Минске пройдёт первый форум тружениц села со всей страны-1

18 ноября он объединит представительниц разных профессий в сфере АПК. Встреча сельчанок состоится в Большом театре оперы и балета. Делегаты приехали из всех регионов страны – животноводы, зоотехники, лаборанты, операторы машинного доения, руководители молочно-товарных комплексов. Ключевая цель съезда – чествование сельчанок, которые ежедневно заботятся о продовольственной безопасности нашей страны.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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