18 ноября в Минске пройдёт первый форум тружениц села со всей страны

Новости Беларуси. Подвести урожайные итоги года. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страна отпразднует уже в это воскресенье, 20 ноября. А в преддверии его в столице пройдет первый республиканский форум тружениц села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.