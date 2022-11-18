«Теперь каждый вечер приходим». В Глубоком открыли новый игровой комплекс под открытым небом

Новости Беларуси. Жители молодого микрорайона в Глубоком получили в подарок игровой комплекс под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители молодого микрорайона в Глубоком получили в подарок игровой комплекс под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сразу несколько площадок: поле для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная зоны, турники, качели и детские горки. Обустроены стоянка для автомобилей, зона отдыха.
Открытие развлекательного парка для местных жителей – событие долгожданное. Пустовать он точно не будет. В новом микрорайоне проживает более 150 многодетных семей, где воспитывают около полутысячи детишек.
Елена Полянина, жительница Глубокого:
Здесь ничего не было. Конечно, очень нужна площадка. И деткам, и мы приходим сюда играть.
Артур Полынский, учащийся Глубокской детско-юношеской спортивной школы:
Ждали все время, пока построится площадка, чтобы было где поиграть. Теперь каждый вечер после школы приходим, собираемся с друзьями, играем.
Спортивно-игровая площадка стала настоящим украшением окраины Глубокого. Также здесь высадили аллею из кленов, берез и сирени. Озеленение комплекса продолжится и в 2023 году.