«Теперь каждый вечер приходим». В Глубоком открыли новый игровой комплекс под открытым небом

Новости Беларуси. Жители молодого микрорайона в Глубоком получили в подарок игровой комплекс под открытым небом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это сразу несколько площадок: поле для мини-футбола, баскетбольная и волейбольная зоны, турники, качели и детские горки. Обустроены стоянка для автомобилей, зона отдыха.

Открытие развлекательного парка для местных жителей – событие долгожданное. Пустовать он точно не будет. В новом микрорайоне проживает более 150 многодетных семей, где воспитывают около полутысячи детишек.