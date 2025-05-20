Аграрии Минской области планируют заготовить более 2 млн тонн сенажа

В хозяйствах Минской области активно ведется зеленая страда. Аграриям необходимо скосить почти 60 тысяч гектаров трав. В планах заготовить более 2 миллионов тонн сенажа, ведь от этого напрямую зависят удои, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В помощь современная техника. Хозяйства области получили 80 новых комбайнов «Гомсельмаш», включая кормоуборочные. Пополнение и в сельхозпредприятии «Сивица» Воложинского района. Здесь уже определили экипаж, который будет трудиться на технике в поле. Среди них опытный механизатор Николай Жданович. Он более 15 лет участвует в страде, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Через считаные дни техника уже выйдет в поле. Механизатор считает плюсы.

Николай Жданович, механизатор сельхозпредприятия «Сивица»: Комфортный. И холодильники, и освещение лучше, и бункеры больше. С каждым годом все обновляется. Идешь на работу как на праздник.

Юрий Костюкевич, инженер-механик сельхозпредприятия «Сивица»:

У нас осталось пару единиц импортной техники. Он на сегодняшний день ничем не уступает ей, как по комфорту, так и по производительности. По техническому устройству тоже есть доработки, которые очень полезны. Не нужно теперь каждый раз ходить. То же шприцевание всех подшипниковых узлов. Теперь состоит централизованная система, которая сама все закачивает. Механизатору намного проще стало работать.

В этом году еще 22 новых комбайна поступят в районы Минской области. Благодаря им работы будут выполняться более эффективно и качественно.