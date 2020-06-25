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Балерина Ирина Еромкина: я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас – жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью

25 июня 2020 21:41
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О том, почему она не завидует другим и что ценит в Беларуси ведущая солистка Большого театра оперы и балета рассказала sb.by.

Балерина Ирина Еромкина: я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас – жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью-1

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:
Я строю сама свою жизнь и судьбу и никогда не ищу виноватых. Именно поэтому у меня нет недовольства или зависти к другим. Я всегда думаю своей головой, а не бросаюсь эмоционально куда-то в сторону, стоит кому-то только поманить…

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Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас – жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью. Мои дети имеют все условия, ходят в детский сад и школу, я сама работаю в ведущем театре Беларуси и могу сказать, что государство всегда поддерживало обе эти сферы, социальную и культурную. 

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Что касается последней, то мы всегда можем обратиться за помощью в Министерство культуры, где нас услышат, помогут и пойдут навстречу.

# Балет # общество # Ирина Еромкина # Фотофакт

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