Прима-балерина Большого и многодетная мама: как Ирина Еромкина совмещает профессиональное и личное?

Новости Беларуси. Балерина и многодетная мама – случай, пожалуй, немыслимый. Но героиня нашего сюжета когда-то не побоялась прибавить в весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирину Еромкину знают многие. Она заслуженная артистка Беларуси, исполнительница основных партий в известных спектаклях, а самое главное – любящая мама троих детей. Как приме Большого удается совмещать жизнь на сцене и в семье? Расскажет корреспондент Виктория Ходсок.

– Я хочу шарик!

– Пойдем покупать шарик?

– Да! Я хочу сердечко-шарик.

Маленькой Кате уговаривать долго маму не приходится. Балерина Ирина Еромкина своих троих детей – Максима, Ксюшу и Катю – готова баловать чем угодно, особенно когда удается найти свободную от работы минуту.

У заслуженной артистки плотный график, но для многодетной мамы Ирины смысл жизни – дети.

Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для каждой женщины самое главное – это ее дети. Наверное, предназначение женщины – это родить ребенка, а уже сколько – это выбор каждой. И, конечно, самое большое счастье – это дети. И это счастье не сравнимо ни с каким другим.

Она прима Большого, исполнительница известных партий, но ее главная роль – роль мамы. Совмещать непростую работу балерине иногда бывает сложно.

Любимая мама – ее поддержка и опора во всем. Они обе признаются: настолько тесная связь порой даже не требует лишних слов.

Ирина Еромкина:

Для меня моя мама – мой самый дорогой, самый близкий, самый любимый человек. Человек, на которого я могу рассчитывать, положиться всегда. Человек, который меня поддержит, поймет, примет любой.

Тамара Поскробко:

Мама – это для человека все. Она дает человеку жизнь. Она любому ребенку дает прежде всего жизнь. Поэтому значение ее по-другому не выразишь, я считаю. Своей дочери я, конечно, отдаю все свое время.

Ирина Еромкина:

Моя жизнь так сложилась, что я не стала чем-то жертвовать – либо семьей, либо профессией. Я постаралась максимально полноценно выложиться и там, и там.