Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета

Новости Беларуси. Мастер вернулся – художественным руководителем Национального академического Большого театра оперы и балета назначен Валентин Елизарьев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-кто, а он в представлении точно не нуждается – ни коллективу, ни зрителям. Ожидание длиной почти в девять лет. Но момент истины все-таки настал.

Хотя, если не озвучивать непростых решений, Елизарьев из театра по сути и не уходил: сегодня на сцене Большого идут семь спектаклей, поставленных мастером. И уже скоро он планирует начать работу над новой редакцией «Ромео и Джульетты».

И как удачно совпало: назначение состоялось накануне Всемирного Дня балета, который отмечается 1 октября. Это настоящий подарок – и театру, и зрителю. Потому что белорусский балет – это, бесспорно, Елизарьев и его коллектив.



Одно слово – и воображение рисует силуэт на пуантах: безупречно-грациозный и овеянный множеством мифов образ. Как живет Большой на самом деле – по обе стороны кулис?



Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

В «Страстях» есть момент, когда Рогнеда защищает сына, когда его хлещут плетками, я плачу. У меня текут слезы. Потому что я в жизни понимаю, что такое, когда кто-то обидит моего ребенка.

Быть примой и мамой. И даже многодетной. Вопреки стереотипам это возможно. Плисецкая ради материнства не желала пропустить ни одного сезона. Ирина Еромкина трижды уходила в декрет и возвращалась танцевать главные партии.

Ирина Еромкина:

Не готова пожертвовать детьми ради профессии. Хотя я очень люблю свою профессию и отдаюсь своей профессии на 100%. Но детям я отдаю 1000%. Это адажио еще не видел зритель. Ирине предстоит на пуантах рассказать историю Анастасии Слуцкой.

И пока шлифуется образ белорусской Жанны д’Арк силы и вдохновения Ирине придает вот это трио. Такие прогулки – любимый отдых. Кстати, в окрестностях театра. Куда тоже тянутся дети. Максим успел поработать с декорациями, а Ксения уже знает весь репертуар и не прочь погостить в оркестровой яме.

Ирина Еромкина:

Балерина хрупкая и невесомая, но сильная. Мне приходится иногда и сумки огромные нести с продуктами, и домашним бытом заниматься.



Максим, сын:

Мама очень семейный человек, позитивный. Очень любит готовить.

Восходящая звезда белорусской труппы из страны Восходящего солнца. Такатоши Мачияма своим упорством и талантом опровергает не то чтобы миф, скорее правило. В балет он пришел не с ранних лет, а в 14.



Такатоши Мачияма, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:

Классический балет – это каждый день занятия и результат только через 10 лет.

После петербургского училища Такатоши приехал в Минск. Здесь уже 8 лет. На его родине балет искусство массовое – им занимаются полмиллиона человек – но элитарное. И отношение к танцовщикам неоднозначное. Хотя мужества им не занимать. Чтобы с легкостью поднимать партнершу в сложной поддержке, помимо классов тренировки, как у бодибилдеров. Такатоши Мачияма:

В Японии, артист балета – да ладно, ты белое трико одеваешь? Тебе не стыдно? А почему мне должно быть стыдно, у меня накачанные ноги, я горжусь наоборот, Смотри на меня, какай я.

А вот не чувствовать боли, например, замерев в идеальном арабеске, получается не всегда. И это не миф. Правда, об этой стороне балета настоящая прима рассказывает так же, как и танцует – с блестящей улыбкой.

Екатерина Олейник, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Если очень сильно болит, то использую препарат для обезболивания. А так – что сделаешь, если репетиция есть, надо приходить, работать.

В этот день на сцене Большого порхали не только балерины. Но еще и бабочки. Будто слетели с галстука маэстро Елизарьева. Уж не по сценарию ли? Возвращение мэтра. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

Символично, эту сцену Елизарьев, пожалуй, не поменяет ни на одну другую. Хоть последние годы где только не ставил спектаклей – от Японии до Греции. Возвращение на родные подмостки и сенсация недели.

Его имя синоним белорусского балета. И, кстати, никогда не сходило с афиш. От «Сотворения мира» до «Кармен-сюита» и легендарного «Спартака».