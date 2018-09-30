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Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета

30 сентября 2018 17:32
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Новости Беларуси. Мастер вернулся – художественным руководителем Национального академического Большого театра оперы и балета назначен Валентин Елизарьев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-кто, а он в представлении точно не нуждается – ни коллективу, ни зрителям. Ожидание длиной почти в девять лет. Но момент истины все-таки настал.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-1

Хотя, если не озвучивать непростых решений, Елизарьев из театра по сути и не уходил: сегодня на сцене Большого идут семь спектаклей, поставленных мастером. И уже скоро он планирует начать работу над новой редакцией «Ромео и Джульетты».

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-4

И как удачно совпало: назначение состоялось накануне Всемирного Дня балета, который отмечается 1 октября. Это настоящий подарок – и театру, и зрителю. Потому что белорусский балет – это, бесспорно, Елизарьев и его коллектив.

Одно слово – и воображение рисует силуэт на пуантах: безупречно-грациозный и овеянный множеством мифов образ.

Как живет Большой на самом деле – по обе стороны кулис?

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-7


Ирина Еромкина, заслуженная артистка Республики Беларусь:
В «Страстях» есть момент, когда Рогнеда защищает сына, когда его хлещут плетками, я плачу. У меня текут слезы. Потому что я в жизни понимаю, что такое, когда кто-то обидит моего ребенка.

Быть примой и мамой. И даже многодетной. Вопреки стереотипам это возможно. Плисецкая ради материнства не желала пропустить ни одного сезона. Ирина Еромкина трижды уходила в декрет и возвращалась танцевать главные партии.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-10

Ирина Еромкина:
Не готова пожертвовать детьми ради профессии. Хотя я очень люблю свою профессию и отдаюсь своей профессии на 100%. Но детям я отдаю 1000%.

Это адажио еще не видел зритель. Ирине предстоит на пуантах рассказать историю Анастасии Слуцкой.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-13

И пока шлифуется образ белорусской Жанны д’Арк силы и вдохновения Ирине придает вот это трио. Такие прогулки – любимый отдых. Кстати, в окрестностях театра. Куда тоже тянутся дети. Максим успел поработать с декорациями, а Ксения уже знает весь репертуар и не прочь погостить в оркестровой яме. 

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-16

Ирина Еромкина:
Балерина хрупкая и невесомая, но сильная. Мне приходится иногда и сумки огромные нести с продуктами, и домашним бытом заниматься.

Максим, сын:
Мама очень семейный человек, позитивный. Очень любит готовить.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-18

Восходящая звезда белорусской труппы из страны Восходящего солнца. Такатоши Мачияма своим упорством и талантом опровергает не то чтобы миф, скорее правило. В балет он пришел не с ранних лет, а в 14.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-21


Такатоши Мачияма, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси:
Классический балет – это каждый день занятия и результат только через 10 лет.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-23

После петербургского училища Такатоши приехал в Минск. Здесь уже 8 лет. На его родине балет искусство массовое – им занимаются полмиллиона человек – но элитарное. И отношение к танцовщикам неоднозначное. Хотя мужества им не занимать. Чтобы с легкостью поднимать партнершу в сложной поддержке, помимо классов тренировки, как у бодибилдеров.

Такатоши Мачияма:
В Японии, артист балета – да ладно, ты белое трико одеваешь? Тебе не стыдно? А почему мне должно быть стыдно, у меня накачанные ноги, я горжусь наоборот, Смотри на меня, какай я.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-26

А вот не чувствовать боли, например, замерев в идеальном арабеске, получается не всегда. И это не миф. Правда, об этой стороне балета настоящая прима рассказывает так же, как и танцует – с блестящей улыбкой.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-29

Екатерина Олейник, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Если очень сильно болит, то использую препарат для обезболивания. А так – что сделаешь, если репетиция есть, надо приходить, работать.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-32

В этот день на сцене Большого порхали не только балерины. Но еще и бабочки. Будто слетели с галстука маэстро Елизарьева. Уж не по сценарию ли?

Возвращение мэтра. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-35

Символично, эту сцену Елизарьев, пожалуй, не поменяет ни на одну другую. Хоть последние годы где только не ставил спектаклей – от Японии до Греции. Возвращение на родные подмостки и сенсация недели.

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-38

Его имя синоним белорусского балета. И, кстати, никогда не сходило с афиш. От «Сотворения мира» до «Кармен-сюита» и легендарного «Спартака».

Можно ли прийти в профессию не с ранних лет, и как танцевать на обезболивающих? Репортаж о профессии артистов балета-41

Яна Шипко, СТВ:
Одного часа достаточно, чтобы научиться отличать тандю от плие, но чтобы серьезно замахнуться на такое тонкое искусство – и целой жизни мало. И даже став на пуанты и примерив пачку, (кстати, стоять на них мучительно больно, потому что они мне маловаты), можно убедиться, что это титанический труд, никак не развенчать всех мифов о балете. А, может, в них тоже особенный флер этой профессии. Балетный мир без клише, как «Лебединое» без 32 фуэте. Они только подхлестывают интерес.

# Большой театр оперы и балета в Минске # Культура # Ирина Еромкина # Такатоши Мачияма # Екатерина Олейник # Фотофакт

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