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Киреев: Запад распоряжается богатствами стран большей части мира – это уже давно всех раздражает

17 августа 2024 17:33
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Беларусь нацелена вносить вклад в укрепление Глобального Большинства, а эпоха западного господства уходит в прошлое. Александр Лукашенко по приглашению премьер-министра Индии стал участником третьего саммита «Голос Глобального Юга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время глобальных геополитических трансформаций. У Китая растет экономическая и политическая мощь, у России региональный авторитет расширяется до мировых амбиций. В этих условиях США, не придерживаясь джентльменских правил, борется за кресло сверхдержавы. А дискуссии об украинских событиях привели к осознанию новой геополитической данности – Глобального Юга.

Киреев: Запад распоряжается богатствами стран большей части мира – это уже давно всех раздражает-3

Владимир Киреев, политолог (Россия):
Западные страны, компании, практически как в диком пространстве, как будто в прериях, в джунглях, распоряжаются богатствами, населением, территориями стран большей части мира, как будто на территории этих стран нет никакого населения, никаких государств, у этих народов нет ни своих интересов, ни своих взглядов. И это людей во всем мире уже давно раздражает. В последние годы это стремление к реальной, а не формальной независимости приобрело реальные очертания.

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