Киреев: Запад распоряжается богатствами стран большей части мира – это уже давно всех раздражает

Время глобальных геополитических трансформаций. У Китая растет экономическая и политическая мощь, у России региональный авторитет расширяется до мировых амбиций. В этих условиях США, не придерживаясь джентльменских правил, борется за кресло сверхдержавы. А дискуссии об украинских событиях привели к осознанию новой геополитической данности – Глобального Юга.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Западные страны, компании, практически как в диком пространстве, как будто в прериях, в джунглях, распоряжаются богатствами, населением, территориями стран большей части мира, как будто на территории этих стран нет никакого населения, никаких государств, у этих народов нет ни своих интересов, ни своих взглядов. И это людей во всем мире уже давно раздражает. В последние годы это стремление к реальной, а не формальной независимости приобрело реальные очертания.