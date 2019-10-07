Их цель – очаровать, а затем полностью разрушить личность. Кто такие перверзные нарциссы и чем они опасны
Хорошо ли вы знаете человека, с которым просыпаетесь каждое утро? Или же новую пассию, с которой у вас только завязываются романтичные отношения? Кто эта личность напротив вас? Осторожно, вы в капкане! На прицеле сверхмощного психологического оружия! Назад дороги нет. Звучит, как начало триллера. Именно в такой жизненный сюжет была втянута наша героиня.
Анастасия Олимпиада, состояла в отношениях с «перверзным нарциссом»:
Некоторое время назад я состояла в отношениях с молодым человеком. Все было просто супер! Мы друг друга понимали, какой-то вот ментальный контакт был просто «вау!» С течением времени отношения стали приобретать негативный характер, в любых ситуациях я становилась виноватой. Он мной манипулировал и отношения были совершенно токсичными. Я отказалась от этих отношений.
Она держится перед камерой с достоинством, но торопится поскорее скрыться от ее объектива, чтобы не выдать накативших слез. В своих отношениях Анастасия прошла все круги ада. Девушка пала жертвой моральной тирании «перверзного нарцисса».
Марина Прохорова, психолог:
Это может прозвучать обидно, но это бездарная личность, неодарованная какими-то особыми талантами. Этот человек не достигает своих целей напрямую. Этот перверзный нарцисс так организовывает пространство, чтобы все другие люди играли по его правилам. Каждый раз нужно подтверждать его значимость и превосходство.
Они умело приспосабливаются к окружающей среде. Изучают территорию и выбирают жертву. Лакомый кусочек – яркие, открытые и сопереживающие личности. Их главная цель – очаровать, заманить в свои сети, а затем ужалить и мучительно долго «поедать», полностью разрушая личность заложника.
Марина Прохорова:
У жертвы формируется впечатление о том, что она любима. Человек начинает исподволь влиять на жертву, насаждать свои взгляды на жизнь, свою тактику, делать все возможное, чтобы поведение жертвы перестраивалось под удобное ему. Его потребности оказываются в центре внимания, а жертва уже на крючке. Пытается сделать все возможное, чтобы дорогому нарциссу было приятно. Он ощущает свою власть, может упиваться ею, всячески дистанцируясь, неожиданно пропадая и жертва начинает думать, что это ее вина.
Вот тут-то и начинается саморазрушение. Происходит то, на что изначально делал ставку нарцисс. Его миссия выполнена. Он бросает свою покалеченную, с кровоточащими ранами жертву в поисках новой. Никакой жалости. Никакого сострадания. Только холодный расчет. Безболезненно выйти из таких отношений не получится.
Марина Прохорова:
Тут очевидно будут жертвы, психологический ущерб будет причинен обязательно. Я назвала их сначала бездарностями, но по сути это искусство манипуляции, но дают ли за это какие-то медали и награды – большой вопрос.
Врага нужно знать в лицо. Но, к сожалению, он сам является заложником ситуации, поскольку страдает довольно распространенным расстройством личности. Своими силами «вытащить из лап» патологии «инфицированного» партнера невозможно. Тем более изувеченная им же жертва вряд ли на это пойдет. Единственный ее путь ко спасению – бежать без оглядки. Ведь «исцелить» «перверзного нарцисса», порой, не под силу даже профессионалам.