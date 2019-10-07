Их цель – очаровать, а затем полностью разрушить личность. Кто такие перверзные нарциссы и чем они опасны

Хорошо ли вы знаете человека, с которым просыпаетесь каждое утро? Или же новую пассию, с которой у вас только завязываются романтичные отношения? Кто эта личность напротив вас? Осторожно, вы в капкане! На прицеле сверхмощного психологического оружия! Назад дороги нет. Звучит, как начало триллера. Именно в такой жизненный сюжет была втянута наша героиня. Анастасия Олимпиада, состояла в отношениях с «перверзным нарциссом»:

Некоторое время назад я состояла в отношениях с молодым человеком. Все было просто супер! Мы друг друга понимали, какой-то вот ментальный контакт был просто «вау!» С течением времени отношения стали приобретать негативный характер, в любых ситуациях я становилась виноватой. Он мной манипулировал и отношения были совершенно токсичными. Я отказалась от этих отношений.

Она держится перед камерой с достоинством, но торопится поскорее скрыться от ее объектива, чтобы не выдать накативших слез. В своих отношениях Анастасия прошла все круги ада. Девушка пала жертвой моральной тирании «перверзного нарцисса». Марина Прохорова, психолог:

Это может прозвучать обидно, но это бездарная личность, неодарованная какими-то особыми талантами. Этот человек не достигает своих целей напрямую. Этот перверзный нарцисс так организовывает пространство, чтобы все другие люди играли по его правилам. Каждый раз нужно подтверждать его значимость и превосходство.

Они умело приспосабливаются к окружающей среде. Изучают территорию и выбирают жертву. Лакомый кусочек – яркие, открытые и сопереживающие личности. Их главная цель – очаровать, заманить в свои сети, а затем ужалить и мучительно долго «поедать», полностью разрушая личность заложника. Марина Прохорова:

У жертвы формируется впечатление о том, что она любима. Человек начинает исподволь влиять на жертву, насаждать свои взгляды на жизнь, свою тактику, делать все возможное, чтобы поведение жертвы перестраивалось под удобное ему. Его потребности оказываются в центре внимания, а жертва уже на крючке. Пытается сделать все возможное, чтобы дорогому нарциссу было приятно. Он ощущает свою власть, может упиваться ею, всячески дистанцируясь, неожиданно пропадая и жертва начинает думать, что это ее вина.

Вот тут-то и начинается саморазрушение. Происходит то, на что изначально делал ставку нарцисс. Его миссия выполнена. Он бросает свою покалеченную, с кровоточащими ранами жертву в поисках новой. Никакой жалости. Никакого сострадания. Только холодный расчет. Безболезненно выйти из таких отношений не получится. Марина Прохорова:

Тут очевидно будут жертвы, психологический ущерб будет причинен обязательно. Я назвала их сначала бездарностями, но по сути это искусство манипуляции, но дают ли за это какие-то медали и награды – большой вопрос.