«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре
Зиму заказывали? Нет? Надо было. Киллеру. А теперь поздно, так что остаётся только встречать снежную пору года и надеяться, что раз она пришла ещё осенью, то к началу весны освободит от своих тисков жителей Беларуси.
Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю
«Першы снег. Вiтаем зiму»,
Фото: instagram.com/andrew_chelss_zelenko
«Кто рано встаёт – тот застанет первый снег!»,
Фото: instagram.com/oskoloc_lda
«5:30 ...Доброе утро, всех с первым снегом!»,
Фото: instagram.com/lenokstar23
Фото: instagram.com/anjelika_taipova
Фото: instagram.com/vit_ales
«Это что же – первый снег уже?!»,
Фото: instagram.com/olga_burak_savchenko
Фото: instagram.com/pashkovskaia47
«Малина в октябре. Фото 7.10.2019»,
Фото: instagram.com/depominsk
«Первый снег или фото о том, как быстро заканчивается осень».
Фото: instagram.com/yulie.lysenko