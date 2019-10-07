«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре

Зиму заказывали? Нет? Надо было. Киллеру. А теперь поздно, так что остаётся только встречать снежную пору года и надеяться, что раз она пришла ещё осенью, то к началу весны освободит от своих тисков жителей Беларуси.

Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«Першы снег. Вiтаем зiму»,