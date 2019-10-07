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«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре

07 октября 2019 07:07
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Зиму заказывали? Нет? Надо было. Киллеру. А теперь поздно, так что остаётся только встречать снежную пору года и надеяться, что раз она пришла ещё осенью, то к началу весны освободит от своих тисков жителей Беларуси.

Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«Першы снег. Вiтаем зiму»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-1

Фото: instagram.com/andrew_chelss_zelenko

«Кто рано встаёт – тот застанет первый снег!»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-4

Фото: instagram.com/oskoloc_lda

«5:30 ...Доброе утро, всех с первым снегом!»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-7

Фото: instagram.com/lenokstar23

«Первый снег, Степянка»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-10

Фото: instagram.com/anjelika_taipova

«Осень в Минске»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-13

Фото: instagram.com/vit_ales

«Это что же – первый снег уже?!»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-16

Фото: instagram.com/olga_burak_savchenko

«С первым снегом»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-19

Фото: instagram.com/pashkovskaia47

«Малина в октябре. Фото 7.10.2019»,

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-22

Фото: instagram.com/depominsk

«Первый снег или фото о том, как быстро заканчивается осень».

«Первый снег уже?». Минчане встречают зиму в октябре-25

Фото: instagram.com/yulie.lysenko

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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