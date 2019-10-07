Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

Новости Беларуси Необычный праздник в Минском зоопарке. Здесь прошел День тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Садоводы-любители, учащиеся школ и даже профессионалы по карвингу смогли посоревноваться в конкурсе на лучшую поделку из этого овоща. Организаторы насчитали более ста работ. Сотни тыкв всех форм и размеров украсили территорию зоопарка и стали отличным фоном для ярких фотографий.

Татьяна Бокач, участница конкурса «Красавица-тыква»:

Мы пять дней делали работу нашу. С тыквой работать очень интересно. Спасибо зоопарку за такую возможность. Обычно на Хэллоуин делают страшилки, а тут надо было сделать что-то интересное, детское. Вот мы постарались и детское сделали.