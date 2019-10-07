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Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы

07 октября 2019 07:47
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Новости Беларуси Необычный праздник в Минском зоопарке. Здесь прошел День тыквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы-1

Садоводы-любители, учащиеся школ и даже профессионалы по карвингу смогли посоревноваться в конкурсе на лучшую поделку из этого овоща. Организаторы насчитали более ста работ. Сотни тыкв всех форм и размеров украсили территорию зоопарка и стали отличным фоном для ярких фотографий.

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы-4

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы-6

Татьяна Бокач, участница конкурса «Красавица-тыква»:
Мы пять дней делали работу нашу. С тыквой работать очень интересно. Спасибо зоопарку за такую возможность. Обычно на Хэллоуин делают страшилки, а тут надо было сделать что-то интересное, детское. Вот мы постарались и детское сделали. 

Кулинарный баттл, конкурс на лучшую поделку. В Минском зоопарке прошёл праздник тыквы-9

Светлана Жмячко, участница конкурса «Красавица-тыква»:
Рады, что попали на конкурс. Я, как педагог гимназии, пригласила родителей поучаствовать. Работы родители сделали великолепные.

Гости зоопарка могли также увидеть кулинарный баттл среди поваров по вырезанию фигур из тыквы, а еще своими руками покормить зверей. 

# Зоопарк # общество # Татьяна Бокач # Светлана Жмячко # Фотофакт

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