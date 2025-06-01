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Это был разгром. ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

01 июня 2025 16:10
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Это был разгром. ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов-0

Впервые ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов, разгромив в финале в Мюнхене «Интер» со счетом 5:0. Голами отличились Хакими, Дуэ (дважды), Кварацхелия и Маюлу. Об этом пишет ТАСС.

В составе команды был российский голкипер Матвей Сафонов, но на поле он не вышел, став пятым представителем РФ, завоевавшим этот трофей.

Парижане стали второй французской командой, победившей на турнире, и первой, одержавшей победу в финале с перевесом в пять мячей.

«Интер», трижды выигрывавший этот титул, уступил в своем седьмом финале.

Фото: pixabay

# Футбол

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