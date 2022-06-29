Выбирайте сердцем. Астролог рассказала, какие профессии подходят знакам зодиака

Воспитание ребенка – это не какая-то деятельность, которую нужно придумать, научить, как надо делать или не делать. В первую очередь это свой пример. У мастера ногтевого сервиса Анастасии от клиентов отбоя нет: и красоту наведет, и душевные раны залатает. К слову, сеанс психотерапии всегда идет бонусом. А ведь за профконсультации, юрист по первому образованию и психолог по второму, могла бы смело «поднимать чек».

Анастасия Шуренкова, мастер ногтевого сервиса:

Я выбрала маникюр как одно из направлений искусства, потому что я люблю красоту. Образование выбиралось в юности. Родители помогли сделать этот выбор, потому что видели, что я не могла определиться. Несмотря на два уже имеющихся диплома, Анастасия готова покорять новые горизонты. Пробовать и не бояться ошибиться, так советуют поступать и эксперты по профориентации. Анна наставила на путь истинный несколько десятков неопределившихся абитуриентов. И твердо уверена, каждому подростку найдется свое место под солнцем.

Анна Исаенко, эксперт по профориентации:

Родители говорят: он смотрит все время в телефон, он теряет время, он не делает уроки. И спрашиваешь: что ты там делаешь? Ничего особенного, мы там сплетничали. И вот тут я перевожу на совершенно другой язык, что он уже давно выбрал профессию. Я говорю, правильно ли я тебя поняла, что ты консультировал Ирину по поводу эффективной коммуникативной стратегии по отношению к обидчику Сергею. Чтобы Ирина могла себя психологически чувствовать более безопасно. Он говорит: да, именно это, между прочим, я и делаю. Но вот с выявлением талантов у своего чада Анна рекомендует родителям не спешить. В раннем возрасте интересы детей слишком размыты. Зато астрологи буквально с момента рождения малыша готовы помочь спроектировать его профессиональные шаги.

Анастасия Паскевич, астролог:

Гороскоп показывает наши индивидуальные черты. Мы можем посмотреть, какие есть склонности, какие указания, но мы должны учитывать, что в мире существует порядка 40 000 профессий. А астрология обладает несколько ограниченным инструментарием. Мы указываем направление, вы выбираете по своим предпочтениям. Мы можем посмотреть, какие профессии будут более перспективны с точки зрения заработка. Но не все прислушиваются к звездам. Зачастую не слышат и друг друга. Назревает семейный конфликт. Родители грезят о стабильной высокооплачиваемой профессии, ребенок жаждет творить. Как найти компромисс?

Нелли Куприянович, психолог, коуч:

Компромисса вряд ли можно достигнуть. Здесь, скорее, дам рекомендацию родителям – идти за интересами ребенка. Когда человек находит какое-то интересное дело для себя, занимается им в удовольствие. Потом и не составит труда монетизировать это свое любимое дело. При грамотном подходе и позитивном настрое можно из воздуха делать деньги. На чем именно стоит делать деньги каждому знаку зодиака, мы попросили разобраться астролога Анастасию Паскевич.