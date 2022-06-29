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Выбирайте сердцем. Астролог рассказала, какие профессии подходят знакам зодиака

29 июня 2022 12:18
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Воспитание ребенка – это не какая-то деятельность, которую нужно придумать, научить, как надо делать или не делать. В первую очередь это свой пример.

У мастера ногтевого сервиса Анастасии от клиентов отбоя нет: и красоту наведет, и душевные раны залатает. К слову, сеанс психотерапии всегда идет бонусом. А ведь за профконсультации, юрист по первому образованию и психолог по второму, могла бы смело «поднимать чек».

Выбирайте сердцем. Астролог рассказала, какие профессии подходят знакам зодиака-1

Анастасия Шуренкова, мастер ногтевого сервиса:
Я выбрала маникюр как одно из направлений искусства, потому что я люблю красоту. Образование выбиралось в юности. Родители помогли сделать этот выбор, потому что видели, что я не могла определиться.

Несмотря на два уже имеющихся диплома, Анастасия готова покорять новые горизонты. Пробовать и не бояться ошибиться, так советуют поступать и эксперты по профориентации. Анна наставила на путь истинный несколько десятков неопределившихся абитуриентов. И твердо уверена, каждому подростку найдется свое место под солнцем.

Выбирайте сердцем. Астролог рассказала, какие профессии подходят знакам зодиака-4

Анна Исаенко, эксперт по профориентации:
Родители говорят: он смотрит все время в телефон, он теряет время, он не делает уроки. И спрашиваешь: что ты там делаешь? Ничего особенного, мы там сплетничали. И вот тут я перевожу на совершенно другой язык, что он уже давно выбрал профессию. Я говорю, правильно ли я тебя поняла, что ты консультировал Ирину по поводу эффективной коммуникативной стратегии по отношению к обидчику Сергею. Чтобы Ирина могла себя психологически чувствовать более безопасно. Он говорит: да, именно это, между прочим, я и делаю.

Но вот с выявлением талантов у своего чада Анна рекомендует родителям не спешить. В раннем возрасте интересы детей слишком размыты. Зато астрологи буквально с момента рождения малыша готовы помочь спроектировать его профессиональные шаги.

Выбирайте сердцем. Астролог рассказала, какие профессии подходят знакам зодиака-7

Анастасия Паскевич, астролог:
Гороскоп показывает наши индивидуальные черты. Мы можем посмотреть, какие есть склонности, какие указания, но мы должны учитывать, что в мире существует порядка 40 000 профессий. А астрология обладает несколько ограниченным инструментарием. Мы указываем направление, вы выбираете по своим предпочтениям. Мы можем посмотреть, какие профессии будут более перспективны с точки зрения заработка.

Но не все прислушиваются к звездам. Зачастую не слышат и друг друга. Назревает семейный конфликт. Родители грезят о стабильной высокооплачиваемой профессии, ребенок жаждет творить. Как найти компромисс?

Выбирайте сердцем. Астролог рассказала, какие профессии подходят знакам зодиака-10

Нелли Куприянович, психолог, коуч:
Компромисса вряд ли можно достигнуть. Здесь, скорее, дам рекомендацию родителям – идти за интересами ребенка. Когда человек находит какое-то интересное дело для себя, занимается им в удовольствие. Потом и не составит труда монетизировать это свое любимое дело. При грамотном подходе и позитивном настрое можно из воздуха делать деньги.

На чем именно стоит делать деньги каждому знаку зодиака, мы попросили разобраться астролога Анастасию Паскевич.

Выбирайте сердцем. Астролог рассказала, какие профессии подходят знакам зодиака-13

Анастасия Паскевич:
Овны могут быть спортсменами, военными. Тельцы более спокойные, знак финансов – банкиры, садоводство. Близнецы более говорливые, подходит журналистика, торговля. Рак очень домашний, это воспитание, часто повара. Знак Льва – актеры театра, певцы. Девы – это бухгалтера, статисты. Весы – это знак моды, красоты. Скорпион – знак опасности, это те, кто нас спасает, это могут быть хирурги. Стрельцы – путешественники, преподаватели, ученые. Козероги – это люди, которые работают в системе, в госорганах. Водолеи – прирожденные реформаторы, революционеры, им как раз очень сложно вписаться в эту систему, это астрологи. Рыбы – свободные художники, музыканты.

Опирайтесь на советы экспертов и на свое сердце.

# Профессии # общество # Анастасия Шуренкова # Анна Исаенко # Мария Кронда # Анастасия Паскевич # Нелли Куприянович # Фотофакт

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