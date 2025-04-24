Какие категории лиц попадут под новый законопроект об амнистии – рассказал Кубраков

По поручению Президента Беларуси в парламент внесен законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». По предварительным данным, она затронет почти 8 000 осужденных. В законопроекте сохранены успешно апробированные в ходе амнистий прошлых лет подходы. Одновременно предусмотрен и ряд новаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, перечень полностью освобождаемых от наказания дополнен новой категорией – это лица с некоторыми заболеваниями. Также предлагается ранее не судимым лицам, достигшим 70-летнего возраста и осужденным к лишению свободы на срок до шести лет, заменить наказание более мягким. Осужденным за неосторожные преступления, повлекшие смерть человека, вместо полной амнистии устанавливается применение частичной в виде сокращения наказания на один год.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы проанализировали результаты предыдущих амнистий, и я хочу отметить, что они не оказали негативного влияния на оперативную обстановку в стране. В первую очередь, амнистия будет распространяться на так называемую льготную категорию лиц – одинокие мужчины и женщины, которые впервые привлечены к уголовной ответственности и имеют на иждивении несовершеннолетних детей. К лицам, которые имеют определенный перечень заболеваний. В первую очередь, это онкологические заболевания. Также коснется такой категории, как несовершеннолетние, многодетные матери, а также лица, имеющие инвалидность, к лицам, которые впервые осуждены за незаконный оборот наркотиков. Это коснется всех категорий, за исключением лиц, осужденных по статье 328, часть 5 (продажа наркотиков, повлекших смерть человека). К данной категории осужденных амнистия применяться не будет. Хочу отметить, что все лица, которым будет применена амнистия, будут находиться полностью под контролем сотрудников Министерства внутренних дел. Амнистия – это акт гуманизма государства и возможность лицам, которые преступили закон, сделать выводы над ошибками и никогда их больше не повторять.