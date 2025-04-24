Президент Латвии утвердил закон о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Свое решение глава балтийской республики объяснил сложной геополитической обстановкой, которая диктует необходимость применять различные системы вооружения и решения для обеспечения защиты государства и его населения. По оценкам Риги, противопехотные мины в сочетании с другими видами оружия и боеприпасов усиливают обороноспособность и их невозможно ничем заменить. Ранее решение о выходе из Оттавской конвенции утвердил латвийский Сейм. В прошлом месяце главы Минобороны стран Балтии и Польши в совместном заявлении рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции. Данный шаг они аргументировали якобы возросшими военными угрозами странам НАТО со стороны Беларуси и России.