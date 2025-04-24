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Ко Дню Победы могут амнистировать почти 8 тыс. осужденных

24 апреля 2025 08:54
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Правительство Беларуси по распоряжению главы государства Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект об амнистии к 80-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Ко Дню Победы могут амнистировать почти 8 тыс. осужденных-1

Фото: pixabay

Всего под амнистию попадут почти 8 тысяч осужденных.

Предложено заменить наказание на более мягкое для лиц старше 70 лет, а также уменьшить срок на год для осужденных за совершение неосторожных преступлений, повлекших смерть. 

За прошедшие пять лет в стране было объявлено четыре амнистии.

# Амнистия в Беларуси

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