Азарёнок: задача западников – втянуть Беларусь в войну

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы помним, что давно стоит эта задача – втягивание Беларуси в войну. Они все воют, когда мы там вступим, что вот, мол, Россия нас толкает, еще чего-то. Хотя об этом и наш Президент неоднократно говорил, и Президент России, что в этом нет никакой необходимости для российской специальной военной операции. А вот Западу, наоборот, было бы хорошо расширить фронт, распылить силы России в том числе и попытаться здесь срезать то, что они называют «белорусский балкон». Это очевидные вещи.

Сергей Клишевич, член ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Безусловно. Тем более что ресурсы Украины заканчиваются, а цели Запада, американцев в отношении России не достигнуты. Нужна новая горячая точка, новый конфликт. Они попытались там, так скажем, всполошить Армению. Я думаю, конечно, они от нее не отстанут. Но Армения далеко от Москвы. А мы близко. Почему Гитлер в 1941-м году, группа армии «Центр», самая укомплектованная, мощная с точки зрения вооружений, количества личного состава, двинулась именно через Беларусь и была названа группой армии «Центр»? Потому что это самый близкий путь на Москву. Там же была группа армий «Север» – Прибалтика, группа армий «Юг». И поэтому так шло быстро отступление Красной армии, потому что мощь была консолидирована здесь.

Американцы думают и действуют по той же технологии. Они начали в 2020 году с нас. Не получилось. Казахстан. Потом Кыргызстан, Таджикистан. Конфликт на границе. Потом резко вспыхнул замороженный конфликт в Нагорном Карабахе, 5 тысяч человек фактически там погибло за две недели. Потом Украина. То есть все страны по периметру с Россией они попытались взорвать, чтобы создать проблему России. Чтоб Россия занималась проблемами у своих границ, а не лезла в Сирию, Венесуэлу, другие страны. Не получилось во многих... Вот в Украине ресурсы у них уже заканчиваются. Соответственно, нужна новая точка. Цель не достигнута. Какая? Беларусь. Поэтому они могут использовать здесь все что угодно. И в первую очередь они будут начинать бить, помимо военно-политических... А сегодня мы понимаем с вами, сегодня ни одна военная операция не обходится без информационно-психологической подготовки, информационно-психологической обработки общества.

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