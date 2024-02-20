Досрочное голосование стартовало в Беларуси! Как прошёл первый день? Мнение избирателей

Новости Беларуси. Электоральная кампания. Сегодня, 20 февраля, стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей и местных Советов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране организовано более 5400 избирательных участков, в полдень они начали работу. На момент открытия в списки для голосования внесены почти 7 миллионов избирателей. Первые из них уже сделали свой выбор. О старте досрочного голосования расскажет Глеб Прокофьев.

С первых минут досрочного голосования на столичном участке № 233 достаточно многолюдно. Воспользоваться своим избирательным правом пришло сразу несколько десятков человек. Стоит отметить, что еще до его открытия работа здесь, как и требует законодательство, началась с официальной процедуры – опечатывания ящика для голосования. После первого часа в нем было уже около полусотни бюллетеней. Проголосовал здесь и избиратель, которого в первоначальных списках не было. Напомним, что те, кому удобнее сделать свой выбор не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, могут обратиться в участковую избирательную комиссию для включения в списки. Для этого необходимо предоставить документ, подтверждающий проживание на территории участка для голосования – это договор найма или купли-продажи жилья. Сделать это нужно до 24 февраля. Беларусь делает свой выбор. Как проходят первые часы досрочного голосования и о чем напоминают комиссии? Читайте здесь. Традиционно избирательные комиссии подготовили подарки для тех, кто будет голосовать впервые. На 123-м участке Минска молодым избирателям дарят Конституцию Беларуси. Так, издание главного закона страны появилось сегодня в семье Поткиных.

Эльвира Поткина, жительница Минска:

Мы взяли с собой внука, он сегодня голосует первый раз. Для нас это праздник, потому что в жизни есть праздники семейные, а есть государственные. К досрочному голосованию активно подключаются и маломобильные избиратели. По объективным причинам им необходимо больше времени и внимания. Поэтому они стараются сделать свой выбор до выходных, пока на участках не так многолюдно. В списках только Могилевской области людей с ограниченными возможностями более 50 тысяч. Создать равные условия для всех – значит предусмотреть все нюансы. А их немало. Пандусы, перила, яркие указатели, шрифты Брайля и волонтеры. Особенности каждого учтены на избирательных участках. В первой десятке проголосовавших досрочно на могилевском участке работники местного предприятия белорусской ассоциации инвалидов по зрению. Среди тех, кто получил приглашение на выборы по этому адресу, порядка 40 слабовидящих избирателей.

Лариса Гусарова, жительница Могилева:

Комната оборудована. С лупой, подсветкой (а я второй группы инвалидности по зрению), это очень комфортно и удобно.

Инна Саченко, жительница Могилева:

Все условия созданы. Плохое зрение у меня, третья группа. Предлагали. Ну, я справилась сама.

– Что предлагали?

– Трафарет и лупу.

А в Бресте в день старта досрочного голосования в числе первых свой выбор сделали игроки футбольного клуба «Динамо-Брест». Командный дух ощущался и на избирательном участке. Голосуют одновременно как мужская, так и женская команды. Спортсмены решили выполнить свой гражданский долг вместе, чтобы не отвлекаться от тренировочного процесса перед важным матчем.

Никита Бурак, игрок команды «Динамо-Брест»:

Важно проголосовать за тех людей, которые, я считаю, достойны занять эти места. Для любого гражданина нашей страны этот день очень важен. Потому что это будущее нашей страны. И мы хотим, чтобы оно было светлым. Леонид Заяц: депутаты должны способствовать консолидации белорусского общества. Читайте здесь.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

ЦИК напоминает избирателям о некоторых правилах. Так, если во время заполнения бюллетеня избиратель допустил ошибку или испортил бюллетень, то он может обратиться к членам участковой избирательной комиссии и получить новый бюллетень для голосования. Но таким правом избиратель может воспользоваться только один раз. Также стоит напомнить, что запрещена фото- и видеосъемка заполненного бюллетеня для голосования. Среди других новшеств этой избирательной кампании – каждый участок теперь оснащен тревожными кнопками и видеокамерами. В целях безопасности в местах голосования круглосуточно дежурят правоохранители. А за тем, как проходит сам процесс выборов, тщательно следят наблюдатели. Их представляют различные общественные организации, политические партии, трудовые коллективы.

Анатолий Панков, национальный наблюдатель:

На данном участке комиссия работает профессионально, соблюдается все законодательство избирательное. Замечаний нет. В стране зарегистрировано 45 505 национальных наблюдателей. Международных – 246. Это представители миссии стран СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ и ШОС. К слову, аккредитация продолжается. В этом списке вскоре появятся эксперты из Евросоюза.