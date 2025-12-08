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«Кипел от злости». Новая стратегия нацбезопасности США возмутила политиков в ЕС

08 декабря 2025 11:10
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«Кипел от злости». Новая стратегия нацбезопасности США возмутила политиков в ЕС-0

Один из европейских чиновников резко отреагировал и кипел от злости во время обсуждения новой стратегии США в области национальной безопасности, заметив, что обвинения со стороны Вашингтона вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Он отметил, что Европа может лишь символически выразить свой знак протеста, так как лидер США Дональд Трамп имеет на нее слишком большое влияние.

В опубликованном документе Вашингтон раскритиковал ЕС за нереалистические ожидания в вопросе Украины и стремление продолжать боевые действия путем подавления оппозиции. США заявили о намерении противостоять этому и обратились к европейским странам с призывом принять более активное участия в собственной обороне.

Фото: pixabay

# Международная политика

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