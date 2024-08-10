Азарёнок: выборы 2025-го пройдут спокойно – рыпаться на нас бесполезно

Годовщина мятежа в Беларуси. Что для нас значит резкое обострение в боевых действиях и почему расслабление смерти подобно – в авторской рубрике Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Что такое годнасць? Достоинство по-русски. У нас, а точнее никак уже не у нас, а за рубежом, есть определенная группа персонажей, для которой достоинство – это когда тебе гумавым дручком, а потом твой мятежный твар под сапогом – ты ноешь, воешь, гундосишь, убегаешь, уезжаешь, памперсы грязные, а потом живешь в такси и моешься в речке. В грязной польской речке. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Дело в том, что 9 августа вновь наступило. В Беларуси – ничего, спокойная обычная пятница. Батька с крестьянами, народ отработал сокращенный день, да и пошел догуливать последний месяц лета. А там, у тех, кто сдриснул как детская неожиданность – о, там они святкавалі Дзень годнасці. Они вспоминали выборы 2020 года. Ковыряли свои больки. Плакали. Но продолжали кушать кактус. Хотя вообще, питаются они фекалиями. Но о них потом. В другой жизни. В качестве анекдота. А вот действительно важное событие произошло на неделе. Батька встретился с министрами внутренних дел стран СНГ. И обратился он к ним с очень важными словами. Лукашенко: если Россия рухнет, мы все будем втянуты в эту воронку! Читать здесь.

Григорий Азаренок:

Александр Лукашенко – это союз. Очень важно, чтобы услышали это. Не будет никакого маленького отдельного счастливого хутора. Ни у кого не будет. Если кто-то у нас, к сожалению, до сих пор верит в мир розовых пони, то его ждут очень большие разочарования в жизни. Очень большие. Если кто-то думает, что будет сидеть тут на своем клочке и радоваться, оградившись, а добрые дяди из-за рубежа еще и помогут, купят и продадут, инвестиции подгонят – ох, как вы ошибаетесь. Мир перешел в свою звериную фазу. В свою волчью стадию. Никакого хоббитона нигде не будет. Будут санкции, войны, теракты, убийства. И мы либо принимаем вызовы судьбы, смотрим страшной смерти в глаза открыто, либо нас просто раздевают, насилуют и убивают. Вот и все. Лукашенко: «Каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию».

Григорий Азаренок:

Только союз. Только сила. Только воля. Только суверенитет. Подлинный. И, кстати, не стал бы я радоваться этим статейкам в New York Times. Да, написано все верно. Но мы и без американцев знали, что беглая дрянь – воры и ничтожество. И да, их будут сливать. И да, выборы 2025-го пройдут спокойно. Они, хозяева, понимают, что сейчас, когда мы ощетинились, рыпаться на нас бесполезно. Но зачем? Ведь лучше прийти к нам. Начать экономический вась-вась. А за ним – потепление. А за этим – конвергенция. А за этим начнут потихоньку заезжать разные деятели. А за тем даже за стол к себе пригласят. А в конце прирежут. Полоснут по горлу. И посмеются. Помните, люди постарше: Gorby! Gorby! Тетки снимали лифчики, толпы кричали, хлопали, приветствовали… Ставропольский комбайнер таял, расплывался в улыбке… И сдавал, сдавал, сдавал. Сейчас русские с украинцами рубят друг друга в Курской области. Будь ты даже в аду проклят, поганый Иуда. А теперь к мятежу. Силовики его тоже отметили. Наш славный ГУБОП. Вот и активный участник ночных беспорядков с 9 на 10 августа и расклейщик протестных листовок.

4 года, индивидуальный предприниматель, проживаю в Минске. В ночь с 9 на 10 августа я участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях в районе улицы Пушкинской и Кальварийской. Григорий Азаренок:

Но есть те, кто не выходили на улицы, а кричали с балконов и писали гадости в сети. От судьбы не уйдешь. Хоть четыре года прошло, хоть 44 пройдет. Это ваш выбор. Ведь если бы все сложилось, как они хотели, у нас была бы сейчас суджа, бои, разрушенные дома и расстрелянные беременные девушки. Но поганый мятеж разгромили. Там, где так не сделали, – развал, смерть и кровь. А у нас – Батька. Победа. Космос. И цветок родимый василька.