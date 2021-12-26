Что нужно знать белорусам о референдуме? Эксперты обсудят тему в прямом эфире. Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. СМС – спокойствие, мир, стабильность – главные незашифрованные коды конституционного проекта будущего. До референдума запущен обратный отсчет, новеллы Основного закона отправились на общественные чтения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что нужно знать всем белорусам уже перед Новым годом, чтобы в 2022-м желания и мечты сбылись, а правовой фундамент окреп? В последней программе 2021 года Кирилл Казаков и Алена Сырова в своем ток-шоу «По существу» соберут любопытную комбинацию гостей. Вас ждут жаркие дискуссии и совместный поиск решений насущных общественных проблем.