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Что нужно знать белорусам о референдуме? Эксперты обсудят тему в прямом эфире. Анонс ток-шоу «По существу»

26 декабря 2021 16:31
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Новости Беларуси. СМС – спокойствие, мир, стабильность – главные незашифрованные коды конституционного проекта будущего. До референдума запущен обратный отсчет, новеллы Основного закона отправились на общественные чтения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Что нужно знать всем белорусам уже перед Новым годом, чтобы в 2022-м желания и мечты сбылись, а правовой фундамент окреп? В последней программе 2021 года Кирилл Казаков и Алена Сырова в своем ток-шоу «По существу» соберут любопытную комбинацию гостей. Вас ждут жаркие дискуссии и совместный поиск решений насущных общественных проблем.  

Включайте СТВ в понедельник, 27 декабря, в 18:30 и присоединяйтесь к прямому эфиру.  

# Референдум # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова

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