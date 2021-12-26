Будут ли прививать детей всех возрастов и какая вакцина защитит от «омикрона»? Рассказывает замминистра Минздрава

Новости Беларуси. Как будут прививать подростков? Возможна ли вакцинация детей младшего возраста? А еще очередные ковидные фейки: правда ли, что «омикрон» бьет по привитым, а вакцина ослабляет иммунитет? Об этом и многом другом расскажет заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси, наш гость – Александр Тарасенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если сравнивать с ноябрем, то темпы вакцинации в декабре возросли в два раза Илона Волынец, СТВ:

Предлагаю подвести небольшие итоги 2021 года. Если сравнивать с началом пандемии и сейчас. На ваш взгляд, как прошел этот год, как сработали наши врачи?

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси:

Я скажу, что конечно же, год был напряженный, но не такой сложный, если сравнивать с 2020 годом. Все-таки система здравоохранения научилась, так скажем, работать, эффективно работать, и те задачи, которые ставились и ставятся, в регионах и в городе Минске успешно выполняются. Илона Волынец:

Как активно проходит вакцинация? Александр Тарасенко:

Буквально в декабре, если сравнивать с ноябрем, то темпы вакцинации возросли в два раза. Мы видим, что первый компонент вакцины, с учетом и «Спутник Лайт», по Беларуси практически получит половина населения республики. Да, регионы отличаются между собой. Но если говорить в среднем, то мы эту цифру, я думаю, что достигнем, 50 %. Ну и дальше, естественно, продолжим работать.

Вопросы на протяжении года от родителей поступали, когда у нас начнется вакцинация детского населения Илона Волынец:

Новость этой недели, что с понедельника в Беларуси начнут вакцинировать детей с 12 лет.

Александр Тарасенко:

Вакцинация, конечно же, будет проходить с согласия родителей и по показаниям. Илона Волынец:

Расскажите немножко подробнее, кому из ребят можно и даже нужно делать прививку, а кому, наоборот, противопоказано? Александр Тарасенко:

Мы рекомендуем практически всем. В связи с тем, что по результатам последней, так называемой четвертой волны, мы увидели, что возраст заболевших помолодел. И отмечаем в том числе и заболеваемость, возросшую среди детского населения. В принципе, такая тенденция не только в Беларуси, она прослеживается во всем мире. Вопросы на протяжении года от родителей поступали, когда у нас начнется вакцинация детского населения. Однозначно говорю, что, конечно же, спрос будет.

Илона Волынец:

Можно ли предположить, что в ближайшем будущем у нас начнется вакцинация и детей младшего возраста? Александр Тарасенко:

Я думаю, что об этом тоже можно будет говорить. Производители в том числе и тех вакцин, которые у нас находятся в гражданском обороте, работают над тем, чтобы после клинических испытаний вакцину можно было применять и среди детского населения. Я, наверное, умышленно не буду называть вакцину, потому что здесь еще и экономический фактор у нас. То есть выбор по закупкам, в первую очередь, смотрим на эффективность и стоимость.

«Омикрон» более контагиозен. Вакцинация – это наиболее эффективная профилактическая мера Илона Волынец:

В интернете сейчас много страшилок по поводу «омикрона». Причем информация достаточно противоречивая. Где-то можно прочитать, что «омикрон» представляет опасность для тех, кто привился. Кто-то пишет о том, что «омикрон» – это, наоборот, спасение вообще от пандемии. Где здесь правда, где ложь? Александр Тарасенко:

Действительно, «омикрон» более контагиозен. Но о том, что вакцина неэффективна при циркуляции данного штамма, говорить не приходится. То есть, я скажу так, что вакцинация – это наиболее эффективная профилактическая мера. Сейчас активно начнется вакцинация (или как мы называем бустерная вакцинация, кто-то называет ревакцинация) «Спутником Лайт», чтобы все-таки укрепить иммунитет у тех, у кого он есть. Поствакцинальный или постинфекционный.