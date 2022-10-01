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Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?

01 октября 2022 14:06
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Новости Беларуси. БРСМ расширяет географию участников Всебелорусской молодежной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волонтеры из России и Латвии подключились к реконструкции мемориального комплекса «Хатынь».

Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?-1

В Беларусь прибыли около 20 инициативных парней и девушек, готовых внести свой вклад в сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Идет четвертый день активной работы. Ребята берутся за любое дело: от уборки территории до помощи строителям.

Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?-4

Константин Белов, председатель совета ОМД «Лига молодежи»:
Желающих было больше, намного больше. Все возможности, которые у нас были, чтобы привести ребят, вообще были ограничены – 10 человек, но мы не смогли отказать. У нас даже 11 приехали. Это ребята, которые победили в небольшом конкурсе на хорошие дела.

Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?-7

Этим летом на молодежной стройке «Хатынь» трудились семь студенческих отрядов из Беларуси. В акциях по благоустройству комплекса приняли участие свыше 1 000 человек. Впереди еще много работы, желающих присоединиться с каждым днем все больше.

Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?-10

Андрей Браусов, студент БГУ:
Я являюсь участником волонтерского направления Студенческого союза БГУ. Мне предложили поучаствовать в реконструкции «Хатыни», я охотно согласился. Такие мероприятия приобщают нашу молодежь к памяти о героях Великой Отечественной войны. В Год исторической памяти это очень важно для нас.

Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?-13

2 октября посетят храм-памятник в честь Всех Святых. Они передадут капсулу с землей с мест захоронения советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

«Не ожидала, что такой большой комплекс». Вот, что говорят волонтеры о мемориале «Хатынь». Подробности здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Константин Белов # Андрей Браусов # Фотофакт

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