Всебелорусская молодёжная стройка «Хатынь» расширяет географию. Сколько иностранных волонтёров примут участие?

Новости Беларуси. БРСМ расширяет географию участников Всебелорусской молодежной стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волонтеры из России и Латвии подключились к реконструкции мемориального комплекса «Хатынь».

В Беларусь прибыли около 20 инициативных парней и девушек, готовых внести свой вклад в сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Идет четвертый день активной работы. Ребята берутся за любое дело: от уборки территории до помощи строителям.

Константин Белов, председатель совета ОМД «Лига молодежи»:

Желающих было больше, намного больше. Все возможности, которые у нас были, чтобы привести ребят, вообще были ограничены – 10 человек, но мы не смогли отказать. У нас даже 11 приехали. Это ребята, которые победили в небольшом конкурсе на хорошие дела.

Этим летом на молодежной стройке «Хатынь» трудились семь студенческих отрядов из Беларуси. В акциях по благоустройству комплекса приняли участие свыше 1 000 человек. Впереди еще много работы, желающих присоединиться с каждым днем все больше.

Андрей Браусов, студент БГУ:

Я являюсь участником волонтерского направления Студенческого союза БГУ. Мне предложили поучаствовать в реконструкции «Хатыни», я охотно согласился. Такие мероприятия приобщают нашу молодежь к памяти о героях Великой Отечественной войны. В Год исторической памяти это очень важно для нас.