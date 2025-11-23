Азарёнок – учёным: бабки и статус будут только за дело, без этого можете отправляться на Запад

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну что, академики, деятели, снимайте очки, велосипед, поговорим о времени и о себе. Ох, жестко повел разговор Батька, видно, что болит это у него. Ведь сколько он всего для ученых сделал. Вас бы сожрал, уничтожил рыночек. Либеральные реформы – это погром науки, погром высших производительных сил. А Лукашенко защитил вас. Не дал либеральным упырям просто вас уничтожить, ограбить и пустить с челноками на рынок, трусами торговать. А вы? Ноют о бабле. Грошей хотят.
Но разве были миллиарды у Ломоносова, когда он отправлялся в свой путь из Холмогор? Разве были они у Менделеева, когда снилась ему его таблица? Не костюмы ему снились с отливом, не ресторанное кушанье. Он был с виду бомж, все чемоданы мастерил. И были великие открытия. У нынешних есть костюмы, а открытий нет. Ничего нет. Из пустого в порожнее старое достижение. А разве был какой-то статус у Сергея Королева? Был. И этот статус назывался «подследственный». И его били, ломали ребра. Вот так неласкова была Родина. И что, он на нее обиделся? Он ее проклял? Попытался сбежать?
Григорий Азаренок:
Америка такому дала бы золотые горы, но он любил свою страну и ни словом ее не попрекнул, а пошел пахать и сделал наши ракеты, и подбросил Гагарина в космос, и прославил нас, и защищает до сих пор его открытия наш народ. А нынешние? Мнят себя великими, о Западе мечтают, да штаны проседают, и только их и обновляют.
Как же едко писал Пушкин:
В Академии наук
Заседает князь Дундук
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому что **** сесть.
Григорий Азаренок:
Кстати, тут многоплановое стихотворение. Князя Дундукова посадил в академию князь Голицын, известный своим мужеложеским сладострастием. А потому Пушкин и подмечает, что именно дупа стала его научным прорывом, его диссертацией. Может, и у вас там так?
Подробности в видео.