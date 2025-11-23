Азарёнок – учёным: бабки и статус будут только за дело, без этого можете отправляться на Запад

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну что, академики, деятели, снимайте очки, велосипед, поговорим о времени и о себе. Ох, жестко повел разговор Батька, видно, что болит это у него. Ведь сколько он всего для ученых сделал. Вас бы сожрал, уничтожил рыночек. Либеральные реформы – это погром науки, погром высших производительных сил. А Лукашенко защитил вас. Не дал либеральным упырям просто вас уничтожить, ограбить и пустить с челноками на рынок, трусами торговать. А вы? Ноют о бабле. Грошей хотят.

Но разве были миллиарды у Ломоносова, когда он отправлялся в свой путь из Холмогор? Разве были они у Менделеева, когда снилась ему его таблица? Не костюмы ему снились с отливом, не ресторанное кушанье. Он был с виду бомж, все чемоданы мастерил. И были великие открытия. У нынешних есть костюмы, а открытий нет. Ничего нет. Из пустого в порожнее старое достижение. А разве был какой-то статус у Сергея Королева? Был. И этот статус назывался «подследственный». И его били, ломали ребра. Вот так неласкова была Родина. И что, он на нее обиделся? Он ее проклял? Попытался сбежать?