Прямой эфир

В Беловежской пуще реализован проект по изменению русла реки – как это было и какой результат?

23 ноября 2025 17:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси уже есть позитивные кейсы, когда с помощью вмешательства человека удалось спасти речные потоки. И один из таких проектов был реализован в Беловежской пуще, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

В Беловежской пуще реализован проект по изменению русла реки – как это было и какой результат?-2

Влада Родовская, корреспондент:
Вот на этой речке Наревка ставили эксперимент. Еще в XIX веке по нужде лесозаготовителей здесь меняли русло. По прямой речке сплавлять древесину было куда уж проще, да только привело это к печальным последствиям. Снизился уровень воды, изменилась экосистема. Прежние изгибы реки вернули лишь этой осенью, спустя полтора столетия.

Траекторию прежнего русла восстанавливали с помощью картографических материалов и архивных документов. Реализовывали на практике задумку уже мелиораторы. Выкапывали, если по-научному называть, меандры, по-простому – изгибы Наревки.

В Беловежской пуще реализован проект по изменению русла реки – как это было и какой результат?-4

Антон Кузьмицкий, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:
Площадь объекта – 540 гектар. Значит, длина русла увеличилась на территории выполненного проекта на 1,5 километра. Стоимость – 285 тысяч белорусских рублей. Работы были выполнены в течение двух месяцев в 2025 году. То есть мы уже видим, как территория, где разравнивался грунт, практически заросла. И этот объект, Наревка, он первый в стране, можно сказать, такого масштаба.

В Беларуси насчитывается свыше 21 тысячи поверхностных водных объектов. Примерно 12 % из них обмелели. Причина – изменение климата, а как известно, проблемы природного характера могут легко перетечь в экономическое русло.

В Беловежской пуще реализован проект по изменению русла реки – как это было и какой результат?-6

Елена Громадская, начальник отдела поверхностных вод РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов»:
Для водных объектов Беларуси характерно зарастание. Особенно в последнее время данному вопросу уделяется большое внимание. Малые водотоки и водоемы, они наиболее подвержены зарастанию. Потому что в них данные процессы проходят быстрее. И следует не упустить этот момент, когда могут произойти уже необратимые изменения, вовремя проводить мероприятия по содержанию их в надлежащем состоянии.

# Реки # Елена Громадская # Влада Родовская

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – учёным: «Где вы были, когда власть чуть не свергли?» Откровенный разговор с Президентом!
23 ноября 2025 17:34

Лукашенко – учёным: «Где вы были, когда власть чуть не свергли?» Откровенный разговор с Президентом!

События на границе могли развиваться по-разному, но Беларусь отстояла свои национальные интересы – Бузин
23 ноября 2025 17:32

События на границе могли развиваться по-разному, но Беларусь отстояла свои национальные интересы – Бузин

ВГУ – 115 лет! Как старейший университет Беларуси готовит востребованных специалистов для всего мира?
23 ноября 2025 17:29

ВГУ – 115 лет! Как старейший университет Беларуси готовит востребованных специалистов для всего мира?