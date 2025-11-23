В Беловежской пуще реализован проект по изменению русла реки – как это было и какой результат?

В Беларуси уже есть позитивные кейсы, когда с помощью вмешательства человека удалось спасти речные потоки. И один из таких проектов был реализован в Беловежской пуще, рассказали в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Влада Родовская, корреспондент:

Вот на этой речке Наревка ставили эксперимент. Еще в XIX веке по нужде лесозаготовителей здесь меняли русло. По прямой речке сплавлять древесину было куда уж проще, да только привело это к печальным последствиям. Снизился уровень воды, изменилась экосистема. Прежние изгибы реки вернули лишь этой осенью, спустя полтора столетия. Траекторию прежнего русла восстанавливали с помощью картографических материалов и архивных документов. Реализовывали на практике задумку уже мелиораторы. Выкапывали, если по-научному называть, меандры, по-простому – изгибы Наревки.

Антон Кузьмицкий, научный сотрудник Национального парка «Беловежская пуща»:

Площадь объекта – 540 гектар. Значит, длина русла увеличилась на территории выполненного проекта на 1,5 километра. Стоимость – 285 тысяч белорусских рублей. Работы были выполнены в течение двух месяцев в 2025 году. То есть мы уже видим, как территория, где разравнивался грунт, практически заросла. И этот объект, Наревка, он первый в стране, можно сказать, такого масштаба. В Беларуси насчитывается свыше 21 тысячи поверхностных водных объектов. Примерно 12 % из них обмелели. Причина – изменение климата, а как известно, проблемы природного характера могут легко перетечь в экономическое русло.