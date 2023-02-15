Как понимать молодёжь и найти путь к Богу? Поговорили с самым молодым священником собора в Столбцах

Новости Беларуси. Иерей Алексей Кручко служит в кафедральном соборе Святой праведной Анны в Столбцах уже четыре года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ему всего 25. Столь юный возраст позволяет разговаривать на одном языке с молодежью. Сейчас священнослужитель реализует проект по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков.

Иерей Алексей Кручко служит в Столбцовском кафедральном соборе святой праведной Анны. Здесь он самый молодой священник. Всего 25 лет. На вопрос о возрасте улыбается: не всегда нужны годы, чтобы прийти к Богу.

Влада Родовская, корреспондент:

Как вообще произошел ваш путь в церковь?

Иерей Алексей Кручко, клирик кафедрального собора святой праведной Анны:

Как такового пути у меня особо и не было, потому что семья, в которой я родился, была изначально христианская. Скорее всего, там был путь у моих родителей. Ну а я с детства рос при храме, как и большинство моих сверстников, которые меня окружали. По сути, храм для нас был вторым домом.

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