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Российские войска взяли под свой контроль Богдановку в ДНР

24 апреля 2025 13:42
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В Донбассе российские войска взяли под свой контроль село Богдановка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Боевики группы «Центр» нанесли поражение украинским бригадам в ряде районов Донецкой и Днепропетровской областей.

Российские войска взяли под свой контроль Богдановку в ДНР-1

Фото: pixabay

За сутки враг потерял около 410 бойцов, одну боевую бронированную машину, шесть единиц техники и две артиллерийские установки.

# Армия

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