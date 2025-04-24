Российские войска взяли под свой контроль Богдановку в ДНР

В Донбассе российские войска взяли под свой контроль село Богдановка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Боевики группы «Центр» нанесли поражение украинским бригадам в ряде районов Донецкой и Днепропетровской областей.